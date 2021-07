Salud.- A más de un año de la pandemia, el especialista en asma y enfermedades respiratorias, Néstor Molfino, sostuvo que nada indica que vaya a disminuir la incidencia de la enfermedad, especialmente por la aparición de la variante “delta” que tiene una particular forma de ataque en las personas que no están vacunadas. Esta cepa es más contagiosa, ingresa con mayor rapidez dentro de las células, aunque es menos mortal siempre y cuando no se incremente el número de casos en una misma comunidad, porque finalmente –si esto sucede- habrá una alta incidencia con internaciones y mortalidad. Si son pocos el tema es menor.

Nadie podía imaginar que el mundo asistiría a una pandemia en el siglo XXI, reflexiona Molfino, quien opina que la única forma de enfrentarlo ha sido con la inmunización y el año 2020 pasará a historia como el período de mayor logro científico para la humanidad, por la producción de la vacuna.

Efectos

Dentro de la oferta de vacunas se han producido faltantes, especialmente de algún componente, problema que se observa actualmente con Sputnik, de la que ha llegado esencialmente la primera dosis.

En diálogo con Paralelo 32, Molfino también dijo que si una persona tuvo Covid positivo, con una dosis de Sputnik queda cubierto y con buena inmunidad, aseverando que hay estudios que lo demuestran. Lo mismo ocurre con otras vacunas, para personas que padecieron la enfermedad, porque hace de cuenta que al organismo le aplicaron las dos dosis. Sobre esta protección aún no se tiene demasiada información pero puede alcanzar los 9 meses.

En Argentina se recibieron más de 6 millones de la primera dosis de Sputnik pero no llegó la misma cantidad del componente dos, lo cual representa un problema y una preocupación para quienes quedaron a mitad de camino. Nuestro entrevistado considera que la experiencia de modificar marcas se ha dado con AstraZéneca como primera aplicación y Pfizer como segunda, que combinadas presentaron una buena cobertura de anticuerpos.

Ante esta realidad y de acuerdo a toda la información disponible, el profesional explicó que ha recibido muchas consultas al respecto y en su opinión, los que recibieron la primera dosis de Sputnik y no han completado con la segunda de la misma marca, es aconsejable que se apliquen la de Pfizer. De todas maneras consideró que cuando aumente la disponibilidad de vacunas en nuestro país, el tema se va a solucionar, mientras tanto se están llevando a cabo muchas experiencias intercambiando distintas marcas.

¿Cuándo terminará la pandemia?

Es imposible conocer cuando finalizará la pandemia, aunque hay antecedentes de otras enfermedades en las que el virus va mutando y en un determinado momento deja de atacar. Agregó que esto ocurrió con “el Sars 1 (Síndrome respiratorio agudo grave) en el 2003, que tuvo una fuerte incidencia y de un momento a otro dejó de atacar, no hubo más casos y nadie sabe donde está”, reflexionó.

Es probable que el coronavirus se transforme y provoque un resfrío común o gripe fuerte, pero lejos de generar un fenómeno económico o social como el actual. Sucede que el SarsCov2 es un virus nuevo para la especie humana y las personas no tenían ningún tipo de defensa.

Que va a pasar de acá en más no se sabe, pero sí se sabe que cuando más se vacuna hay menos casos”.

Comentó además que en base a estudios realizados en Israel, con una dosis de vacuna Pfizer, los números positivos caen en forma notable formando una meseta, y con la segunda aplicación lo casos disminuyen en forma abrupta.

Vacunación

Hay que partir de la base que la cantidad de dosis disponible no es lo mismo que aplicadas, a opinión del profesional se debe optimizar el sistema para que sea ágil y rápida la vacunación. Los planes tienen que ser más efectivos, dijo, y agregó que hay que tener centros de aplicación las 24 horas, como ocurre en los hospitales, para que la gente pueda concurrir a cualquier hora incluyendo sábados y domingos.

Antivirales

En la actualidad, científicamente no hay ningún medicamento efectivo contra el coronavirus. Si bien se sigue investigando, se han probado productos como la hidroxicloroquina, ivermectina o combinaciones de antivirales, pero no hay resultados de las pruebas que se llevan a cabo. Los anticuerpos monoclonales son los únicos que funcionan pero son extremadamente caros y de difícil producción. Estos actúan bloqueando al virus cuando ingresa a las células y fue lo que aplicaron al ex presidente Donald Trump, pero no son funcionales para la población en general.

Por otro lado, el suero de personas que pasaron la enfermedad y donaron el plasma, ha tenido distintos comportamiento en los pacientes. Con buenos resultados en algunos casos y fracasos en otros. “El que tuvo coronavirus genera en algunos casos muchos anticuerpos, en consecuencia el plasma es efectivo, pero en otros muy pocos, ahí podría estar la explicación”. Finalmente comentó que las consecuencias de la pandemia no solamente se observan en las personas que fallecieron, porque hay un desgaste psicológico de todos los efectores de salud y de la sociedad. Es un tema que se tendrá que abordar cuando se supere la pandemia.

