La pandemia global de coronavirus superó el millón de casos y este viernes por la mañana ya sumaba 1.017.693, según el conteo de la Universidad John Hopkins, en Estados Unidos.

Casi una cuarta parte de los casos, 245.573, son en Estados Unidos, mientras que el total general de muertes asciende a 53.179.

Italia sigue al frente en muertes reportadas con alrededor de 14.000, seguida por España con más de 10.000.

Mientras tanto, sigue latente la pregunta de si todo el que salga a la calle debe usar una máscara y si el gobierno federal debe emitir una orden de confinamiento para todos los estadounidenses, algo que el presidente Donald Trump se ha resistido a ordenar hasta ahora.

Algunos expertos dicen que las personas que no están enfermas o las que no cuidan de un enfermo no necesita una máscara, porque la máscara no detiene al virus.

Otros expertos afirman que hasta la protección más mínima es mejor que ninguna protección.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio recomendó usar bufandas, bandanas o cualquier tipo de cobertura para la boca y la nariz, pero no una máscara quirúrgica, la cual debe quedar para los profesionales.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, está pidiendo también a las personas que se cubran la boca cuando estén en público.

Trump dijo el jueves que el equipo especial de la Casa Blanca está redactando guías sobre la cobertura de la cara.

En Bruselas, Bélgica, los ministros de relaciones exteriores de la OTAN orientaron al jefe militar de la alianza, general Tod Wolters, a “coordinar el respaldo militar necesario para combatir la crisis y acelerar la asistencia”.

La ONU emite primera resolución sobre el coronavirus

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el jueves por unanimidad una resolución que reconoce “las consecuencias sin precedentes” de la pandemia de coronavirus e hizo un llamado para intensificar la cooperación internacional para contener, mitigar y derrotar a la COVID-19.

Fue la primera resolución del organismo sobre la pandemia, que reflejó la preocupación global sobre al rápido incremento del número de casos y muertes en todo el mundo.

El texto exhortó al secretario general, Antonio Guterres, a encabezar la movilización y coordinación de las acciones globales contra la pandemia “y sus consecuencias adversas sociales, económicas y financieras en todas las sociedades”.