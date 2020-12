Nogoyá.- El neumonologo del Hospital San Blas, Francisco Rodríguez se manifestó preocupado por las reuniones familiares que se vienen dando con motivo de despedidas de año, celebración de Navidad y año nuevo. Mencionó que una ola de contagios afectará directamente a los adultos mayores y solicitó que las reuniones traten de ser al aire libre y con la menor cantidad de personas, advirtiendo que la vacuna ayudará, pero no es la salvación inmediata.

Si bien el virus ya prácticamente esta conviviendo con nosotros y hay mucha expectativa con la llegada de la vacuna, el doctor Rodríguez recordó que, “estamos ante un virus que nos puso patas para arriba a todo el sistema de salud del mundo, con muchas mutaciones y que aun seguirá por varios meses más. Hoy estamos agotados como profesionales, después de 9 meses, con todos los elementos de seguridad puestos y el calor que agobia y le sumamos la relajación social y las fiestas, nos asusta un poco” manifestó.

“Que tengamos entre nosotros estas fechas y participemos de las festividades, con lo que indica la tradición de mesas repletas en reuniones familiares, nos preocupa de sobre manera a los que estamos al frente de salud, porque creemos que los posibles resultados o contagios masivos, pueden llegar a verse a mediados de enero, por la gran afluencia de personas que viaja de una localidad a otras, se reunirá y estará en contacto con adultos mayores, que son los principales afectados”.

A esto debemos sumarle todo enero la temporada de vacaciones, donde muchas personas se movilizarán desde las grandes capitales a Entre Ríos o viceversa. “Ojalá nunca llegue esa segunda ola que está afectando a Europa, porque la conciencia social aun este lejos de ser lo que esperábamos”, afirmó.

“La vacuna no nos va a salvar”

El doctor manifestó que si bien hay mucha expectativa por la llegada de una vacuna, la cual será colocada por el sistema de salud en nuestra ciudad mediante un plan estratégico, creo que está siendo sobrevalorada.

“Hay una falsa seguridad de que la vacuna nos va a salvar, pero debemos tener en cuenta que cuando llegue, deberá ser aprobada por la ANMAT y ahí colocada en forma escalonada a la población, pero no debemos sacar el foco que aun no sabemos los resultados que esto tendrá a corto plazo y es ahí donde no debemos relajarnos, sino seguir cuidándonos con los elementos de bioseguridad conocidos por todos”.

Capacitaciones para el arribo de la vacuna

Parte del equipo del hospital San Blas coordina mediante capacitaciones la estrategia de vacunación contra el Covid 19. Manifestaron que la vacuna Sputnik V llegaría al país en los próximos días y deberan tener todo coordinado para la entrega y aplicación en el departamento y la ciudad Nogoyá.

La Jefa de Enfermería Noelia Díaz junto a las vacunadoras Alejandra Juárez y Gabriela Bubillo participaron de un Zoom con personal del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), quienes serán los encargados de asegurar y distribuir en forma oportuna los descartables en todos los servicios de salud de la provincia y posteriormente la vacuna.

El hospital San Blas, será el encargado de retirar, almacenar, repartir el resto del departamento y vacunar en la ciudad, en lo que será una de las campañas de vacunación más grande de las últimas décadas y con un sistema similar a la vacunación contra la gripe. Recordemos que esta vacuna debe estar refrigerada a 18 grados bajo cero.

Según manifestaron las participantes, se priorizará la vacunación al personal de salud, policías y adultos mayores, con factores de riesgo en una primera instancia. En una segunda instancia para quienes sean personal esencial sin factores de riesgo y finalmente a la población en general.

Noelia Díaz manifestó que “está previsto que se pueda comenzar a vacunar en la ciudad en el mes de enero, según manifestaron desde el programa PAI, y sería en el hospital San Blas y en los centros de salud municipales en un principio, pero de acuerdo a las dosis que vayan llegando, se ampliará la vacunación a la población en general y esta se realizará en cuatro instituciones educativas de la ciudad”. “Vacunar a la población será un gran desafío, para lo cual necesitaremos la colaboración y acompañamiento de la población, de todas las vacunadoras, de enfermeras, de las instituciones educativas, de las empresas y los estudiantes avanzados de enfermería, para colaborar en la coordinación, almacenamiento, registro y aplicación de la dosis, de los que se acerquen a vacunar” indicó la licenciada en enfermería Noelia Díaz.