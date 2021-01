Gualeguaychú aplicará multas millonarias a quienes organicen fiestas clandestinas

A través de la aprobación de la ordenanza por parte del Concejo Deliberante de Gualeguaychú se busca impedir que proliferen las reuniones ilegales que atenten a favor del contagio de covid-19.

Cuando entre en vigencia, el Municipio podrá multar con hasta 5,4 millones de pesos a los propietarios de los lugares donde se realicen las fiestas y con hasta 180 mil pesos a quienes asistan. La ordenanza fue aprobada esta mañana por unanimidad, a excepción del artículo referido al destino del dinero obtenido de las multas.

El proyecto de ordenanza que multa con aportes millonarios la realización de fiestas clandestinas en Gualeguaychú, fue elaborado por el bloque de concejales oficialistas en conjunto con el Poder Ejecutivo Municipal.

Si bien en este contexto de pandemia las fiestas ya están prohibidas por la ley, en pos de evitar la propagación del coronavirus, esta ordenanza hoy aprobada por el Concejo Deliberante de Gualeguaychú en sesión extraordinaria, dispone un sistema de multas tanto para quienes organicen y pongan un sitio a disposición para su realización, como para quienes concurran.

Las multas a los concurrentes serán de entre 90 a 180 mil pesos, mientras que para los organizadores promotores, auspiciantes, y todo aquel que aporte a la organización: de 2.7 millones hasta 5.4 millones.

El personal de Inspección General será el encargado de labrar las actas de infracción por la realización de fiestas clandestinas.

Vale aclarar que el texto aprobado entiende como fiestas clandestinas a aquellas que superen el máximo de personas dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional durante la pandemia; no posea la habilitación municipal correspondiente; sea realizada tanto en espacios abiertos como cerrados, públicos como privados; tenga como finalidad la diversión, el esparcimiento o la socialización en forma eventual y esporádica; se reproduzca o no música, ya sea grabada o ejecutada en vivo; en los casos en que el ingreso sea tanto oneroso como gratuito; se expenda o no bebidas alcohólicas, y cuente o no con servicio de lunch.

Restringen a 10 la cantidad de personas en reuniones sociales y familiares

A raíz de la solicitud del intendente Martín Piaggio, el Poder Ejecutivo provincial dispuso restringir a un máximo de 10 las personas que pueden asistir a reuniones sociales y familiares en Gualeguaychú.

A partir del análisis efectuado por el COES local de esa ciudad, se concluyó que la dinámica actual de transmisión y la aparición de nuevos casos de coronavirus se originaron principalmente en actividades sociales y recreativas que implican contacto estrecho prolongado, en espacios cerrados con escasa ventilación o abiertos con aglomeración de personas que dificultan el uso de tapabocas y el mantenimiento de la distancia. Todo ello conlleva a un alto riesgo de transmisión del virus.

En ese sentido, la restricción resulta aplicable para espacios cerrados, al aire libre si se trata de espacios públicos y privados de acceso público y de los domicilios de las personas, salvo el grupo conviviente.

En relación a la situación epidemiológica de la ciudad de Gualeguaychú se indicó que acumula el 10 por ciento de los casos confirmados en la provincia y que, conforme la información elevada por los nodos epidemiológicos de Entre Ríos al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud correspondiente a la base exportada el día 12 de enero del 2021, se notificaron 6.398 casos sospechosos y se confirmaron 3.373 casos, encontrándose actualmente activos 997 pacientes.