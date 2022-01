“Flurona” es el término por el que se conoce una doble infección de COVID-19 y gripe. Se ha dado por primera vez en Israel en una mujer embarazada. Pero aún hay muchas dudas al respecto.

Hace un par de días, varios medios de comunicación confirmaban que una mujer embarazada no vacunada que había dado a luz en el Hospital de Beilinson, en Israel, se había infectado de “flurona”.

¿Qué es “flurona”?

Esa palabra, “flurona”, no se había popularizado hasta ahora. Se le ha puesto ese nombre a esta condición médica cuando un paciente se infecta a la misma vez de la gripe y de COVID-19 (el nombre es una mezcla de la palabra “flu” y la palabra “corona”).

¿El contagio de “flurona” es grave?

Hasta el momento se desconoce el alcance que puede tener esta infección en la población, aunque la mujer israelí, cuya identidad no ha sido revelada, presentó síntomas leves. El Ministerio de Sanidad de Israel, por su parte, está llevando a cabo una exhaustiva investigación para tratar de comprobar si la mezcla de los dos virus puede provocar efectos muchos más adversos, tanto en los vacunados como en los no vacunados.

¿El contagio de gripe y coronavirus se ha dado antes?

No es la primera vez que ocurre algo así, aunque sí que es la primera que se utiliza el término “flurona” para referirse a este caso particular. El periódico estadounidense The Atlantic ya habló de esta condición médica al revelar que un hombre había sido diagnosticado con el virus del flu y del COVID-19 al mismo tiempo. Todo ocurrió a finales de febrero de 2020, justo antes de que estallara la crisis sanitaria a nivel mundial.

El hombre, cuya identidad tampoco fue revelada, presentaba una fuerte tos seca y sus niveles de fiebre eran excesivamente altos. Hasta ese momento no se había diagnosticado ningún caso positivo de coronavirus en Nueva York, pero el personal del departamento de emergencias de ProHealth en Queens al que había acudido el hombre paciente he hizo las pruebas del flu y de COVID-19.

El diagnóstico de la prueba de la gripe llegó de inmediato: había dado positivo. El otro resultado del coronavirus, por el que tuvieron que esperar varios días, llegó a principios de marzo y también dio positivo. Más tarde se supo que sus hijos y su esposa también se habían contagiado de coronavirus.

¿Qué diferencias hay entre la influenza y el coronavirus?

Un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ya alertaba a finales de 2020 que sí era posible contagiarse con ambos virus.

“Las personas pueden infectarse por el virus de la influenza y por el virus que causa el COVID-19 al mismo tiempo, y tener síntomas tanto de la influenza como del COVID-19”, decía el reporte.

Pese a ello, los CDC alertaron de las diferencias entre la influenza y el coronavirus.

“En comparación con la influenza, el COVID-19 puede provocar enfermedades más graves en ciertas personas. Además, las personas con COVID-19 pueden tardar más en presentar síntomas y ser contagiosas por más tiempo”, explicó el documento.

¿Se puede identificar la “flurona” por los síntomas?

Sin embargo, el organismo sanitario estadounidense advierte que es imposible diferenciar los síntomas del flu y del coronavirus, por lo que también a simple vista no se podría identificar que una persona se ha contagiado con los dos virus a la vez, porque los síntomas son muy parecidos.

“Dado que algunos de los síntomas de la influenza, el COVID-19 y otras enfermedades respiratorias son similares, no es posible establecer la diferencia entre ellas con base únicamente en los síntomas”, explican los CDC, y aclaran que “es necesario hacer una prueba de detección para determinar de qué enfermedad se trata y confirmar el diagnóstico”.

¿Qué se recomienda para evitar los contagios?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también señala que, además de las vacunas, se tienen que seguir las recomendaciones pautadas desde el inicio de la crisis. Eso pasa por el uso de mascarillas, respetar la distancia social y evitar los espacios muy concurridos.

