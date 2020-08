Seguí- Desde FM Activa se comunicaron con Rodrigo Bruera, un seguiense que vive en Buenos Aires desde hace 11 años, contrajo coronavirus y hoy se encuentra recuperado.

Contó que tiene 44 años y trabaja en una empresa que fabrica productos de limpieza.

“El domingo 28 de junio fui a trabajar a la empresa para hacer unas horas extras y a lo último de la tarde empecé a sentirme mal, lo mío fue como un un problema de estómago, me sentí descompuesto y lo deje pasar”. “El lunes 29, me habían dicho que no tenía que ir a trabajar por una cuestión de protocolo de la empresa y como me había colocado la vacuna de la gripe, el estado gripal que sentía no eran tan fuerte y no se relacionaba con lo habitual, fue ahí cuando comencé a llamar y averiguar para tratar de que me hisoparan para ver si tenía el virus”.

“El 1 de julio luego de insistir que me hagan el hisopado y estar aislado en una habitación porque vivo con mi señora, mis tres chicos y mi suegra que es mayor de 60 años, pasaron por mi domicilio y me llevaron a un sanatorio en San Martín donde me hicieron el test, estuve esperando 4 días hasta que me dieron el resultado”.

“En todo ese tiempo estuve en el sanatorio, me hacían controles diarios para ver si no presentaba fiebre, estaba aislado en una habitación no tenía contacto con nadie, nada más que enfermeros o médicos que venían por momentos, luego de un cierto tiempo la prepaga que nos da la empresa me derivó a un hotel también aislado en una habitación solamente me dejaban la comida en la puerta y no tenía contacto con nadie. El único medicamento que me dieron fue paracetamol para los dolores y para bajar la fiebre”.

“El tema de cómo me contagie siempre se habla, uno toma todas las medidas y hay gente que no tiene las mismas precaución, en casa yo era la persona que después de trabajar salía y hacia los mandados porque mi familia no salió más a ningún lado”.

“Lamentablemente en uno de esos momentos he contraído el virus, no lo asocio a la fábrica porque tenemos todas las medidas, si bien había algunos casos no tuvieron contacto conmigo además después no hubo otro contagio más en el sector donde estoy trabajando”.

“Ahora estoy en casa cuidándome, ya no estoy aislado, con ciertas precauciones y no estoy saliendo por el momento, lo único que no estoy haciendo es ir a trabajar, estamos evitando salir”.

“Les pido a la gente de Seguí y la zona que se cuiden, lo más importante a las autoridades que extremen todas las medidas, como hablaba con mi madre que vive en Seguí, el virus lamentablemente va a llegar, por un descuido se pueden contagiar muchas personas”.