Entre Ríos (APFDigital).- Luego del encuentro del Consejo Federal de Salud que se realizó el martes, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó que a partir de este miércoles 28 de julio las provincias abrirán el registro para adolescentes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo, que serán incluidos en el Plan Estratégico de Vacunación.

Sin embargo, en Entre Ríos esto aún no sucedió porque el sitio digital donde se debe informar la voluntad de recibir la vacuna, todavía no ha sido actualizado y no permite el registro de menores de 18 años.

Desde la cartera sanitaria entrerriana se indicó que, cuando se encuentre habilitada la inscripción, se notificará a través de los canales institucionales.

Otras provincias actualizaron su sistema con anticipación y el registro de adolescentes ya se encuentra abierto y en funcionamiento. En Neuquén la inscripción comenzó el 20 de julio y en provincia de Buenos Aires, el 24.

Mientras tanto, el Gobierno nacional comenzó este miércoles la distribución en las provincias de 901.040 dosis de la vacuna Moderna, destinadas a adolescentes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo. A Entre Ríos llegarán un total de 27.300 dosis.

La vacunación correspondiente a la franja etaria de 12 a 17 años incluye las siguientes condiciones priorizadas:

• Diabetes tipo 1 o 2.

• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

• Personas con tuberculosis activa.

• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down.

• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...