Paraná.- El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, señaló que la nueva variante Ómicron tiene síntomas más propios de «un resfrío» en comparación con las cepas anteriores del virus pandémico. Y precisó que la persona que presente síntomas de la enfermedad y luego se confirme como caso positivo, debe cumplir un aislamiento de «siete días desde el inicio de los síntomas».

En relación a la circulación de esta cepa, el funcionario provincial explicó: “No hemos podido confirmar la circulación comunitaria con una secuenciación genómica, que demora un tiempo. Probablemente, en las próximas semanas lo podamos confirmar». Pero aclaró: “Hemos detectado algunos casos comunitarios que nuestro laboratorio central de Epidemiología que nos ha informado como probable Ómicron».

«Con la duplicación de contagios y la circulación comunitaria que hay en las provincias más importantes de nuestro país, es prácticamente seguro que tenemos circulación comunitaria de Ómicron», indicó.

Nuevos cuidados

El director de Epidemiología precisó cómo se debe proceder ante la sospecha de haber contraído coronavirus, ahora que cambiaron los criterios a nivel nacional gracias a la vacunación de la mayoría de la población. «Ante cualquier síntoma respiratorio o fiebre, lo primero que debe hacer es aislarse, no esperar el resultado para hacerlo. El aislamiento para cortar la cadena de transmisión debe hacerse al momento de sentirse mal o con síntomas», prescribió. Y añadió: «después se confirmará o descartará con un estudio de laboratorio, o si ya es contacto estrecho de un caso positivo no es necesario».

«Si es una persona vacunada, desde la última vez que estuvo en contacto con el caso confirmado se cuentan cinco días de aislamiento y cinco días más de cuidados, es decir: no ir a eventos masivos, usar tapabocas, no estar con personas de riesgo. Si la persona está vacunada, es muy probable que en cinco días debería manifestar los síntomas. Si la persona no está vacunada, el aislamiento debe ser de 10 días como siempre», confirmó.

Respecto del tipo de síntomas que presenta la nueva cepa circulante, el funcionario afirmó que «pueden ser similares” a otras y apuntó que “no se puede distinguir entre una y otra variante solamente por los síntomas». No obstante, diferenció: “La característica de Ómciron es de un cuadro respiratorio alto, con más síntomas como dolor de garganta o congestión, como si fuese un resfrío. No se ve muy frecuentemente, aparentemente, la pérdida del gusto y el olfato, como se veía en las otras variantes».

Casos duplicados en pocos días

Garcilazo definió que en Entre Ríos «estamos en un crecimiento exponencial de casos. La semana que pasó los casos se duplicaron en menos de cinco días. La consulta por problemas respiratorios e hisopados tiene una demanda muy alta y ha crecido mucho la positividad. Antes, de 100 personas, una daba positivo y hoy dan positivo 40 o 50», advirtió en declaraciones radiales.

«El nivel de contagio es muy alto y el ritmo de duplicación es muy corto», señaló el funcionario. Pero agregó: “No vemos un incremento tan importante en ingresos a terapia»

Restricciones

Sobre la posibilidad regresar a un esquema de restricciones sociales, Garcilazo consideró «muy difícil tomar la decisión de que no haya restricciones». Y explicó: «Queremos esperar algunas semanas. El punto clave a seguir son las terapias. Tenemos por arriba del 80% de personas que iniciaron el esquema de vacunación y 70% que lo han completado y eso influye muchísimo en ingresos a terapia. La ocupación de camas de terapia es lo que marca restricciones para disminuir la circulación de la población».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...