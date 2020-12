El Jefe de Bomberos, Aaron Mendoza, volvió a dar positivo

Ramírez- El sábado 9 de septiembre informamos que Aarón Mendoza, Jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de General Ramírez, era un nuevo recuperado de covid-19. El 10 de agosto presentó los primeros síntomas, el 13 se realizó el hisopado, el 16 confirmó el diagnóstico positivo y el 29 de agosto fue el primer día fuera del aislamiento, en el que permaneció hasta el viernes 28.

El tiempo pasó y ahora confirmó su reinfección. La semana pasada comentó a Paralelo 32 que “Hace tres meses tuve covid, esta es la segunda vez que doy positivo. El 16 de agosto di positivo por primera vez y esta es la segunda, me lo confirmaron el 19 de noviembre. No tengo idea dónde me contagié, casi no salgo de mi casa y me cuido mucho, por eso no entiendo dónde sucedió o en qué circunstancias”.

Síntomas

Mendoza explicó que “Empecé el domingo anterior a la confirmación, con mucho dolor de garganta, muy fuerte, unas líneas de temperatura y el lunes algo similar. El martes empezó el dolor de oído, muchísimo dolor de cabeza y un cansancio enorme, terrible. Todo el tiempo me sentía muy cansado, el dolor de cabeza a la tardecita y noche aparece generalmente, a la altura de los ojos también sentía dolor”.

A diferencia de la primera vez, el bombero explicó que “Esta vez sí estoy aislado con mi familia, me quedé en mi casa. La vez anterior mi mujer estaba embarazada, era de riesgo, por eso me fui a otro lugar. Ahora estamos todos juntos. Tengo un nene de 4 años y tuvo unas líneas de temperatura, mi señora no tiene síntomas, y en el bebé, que es lactante aún, se nota en los pañales, como si fuera una diarrea. Pero el que peor la fue llevando en la sintomatología fui yo”.

Hoy es protagonista de la noticia otra vez. Todavía tratando de asimilar lo que le ocurrió en este año tan particular, desde el 10 de agosto, cuando mostró los primeros síntomas de su primera infección, y esta reinfección que otra vez lo pone en guardia. Otra vez el aislamiento, el miedo a contagiar y la incertidumbre que aún hoy sigue generando el comportamiento imprevisible de este virus.

Aarón reconoció que “Sentí impotencia al principio, cuando me confirmaron que era positivo otra vez, porque cumplí con todos los protocolos. Por eso es importante que la comunidad entienda que si tienen síntomas, deben ir al médico y hacerse atender, porque quienes tienen problemas de base la pueden pasar mal con este virus. Muchos tienen miedo, no quieren hablar del tema ni estar aislados, pero es la mejor manera de cuidar y cuidarse, afrontando el problema”.

Por qué se dan los casos de reinfección

Meses después del inicio de la pandemia, se fueron documentando casos de reinfección por el nuevo coronavirus. El primero fue reportado en Hong Kong, en abril. Explicaron que la secuenciación del genoma mostró que las dos cepas del virus eran claramente diferentes en esa persona, lo que la convertía en el primer caso probado de reinfección en el mundo. Se indicó que el hombre pasó 14 días en el hospital antes de recuperarse del virus, pero luego, a pesar de no tener síntomas, dio nuevamente positivo por segunda vez después de una prueba de saliva durante una inspección en un aeropuerto.

Luego científicos de Holanda y Bélgica aportaron más evidencias. Fueron los primeros científicamente probados, ya que confirmar una reinfección requiere pruebas genéticas tanto en la primera como en la segunda infección para ver si existen diferencias en el virus.

Los expertos dicen que la reinfección no es sorprendente, pero sí es menos común que ocurra. Es decir, puede suceder y eso no debe sorprender. Permanentemente surgen nuevos datos sobre la duración de la inmunidad, y entender esto tiene implicaciones también en el desarrollo de las vacunas. Los expertos consideraban que las reinfecciones no debían ser necesariamente graves, aunque aparecen cada vez más ejemplos de que, en el imprevisible comportamiento del virus, la reinfección puede afectar al paciente incluso mucho más que en la primera. Aaron Mendoza da fe de eso. Por suerte, se recupera favorablemente.