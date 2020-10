El 13 de octubre comenzará la vacunación contra la fiebre aftosa en Entre Ríos

De forma virtual, la Fundación contra la Lucha de Fiebre Aftosa (Fucofa) realizó el viernes su asamblea en la que se abordaron las cuestiones administrativas y se analizaron los aspectos relacionados a la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, que comienza el 13 de octubre. A su vez, se trató el Plan de Garrapata.

Durante este encuentro realizado en la plataforma Zoom, el Consejo de Administración presentó el presupuesto que contiene cada uno de los puntos administrativos de la Fundación y se procedió a la votación de las propuestas de valor por dosis para la primera campaña de vacunación. El presupuesto es de 315 millones de pesos. “Estamos previendo cómo van a estar los nacimientos, porque esta campaña habitualmente la hacíamos a comienzo de año.»

Por su parte, el presidente de la Fucofa, Jorge Ruiz, fundamentó la decisión del Consejo de Administración y respondió cada uno de los interrogantes planteados por los productores que asistieron a este encuentro.

Después de la votación de cada uno de las delegaciones, se fijó en $112 el costo por dosis aplicada de vacuna de fiebre aftosa al rodeo entrerriano, con un plazo de pago de 15 días. Se estima vacunar alrededor de 2.450.000 bovinos. Simultáneamente se inoculará a las terneras de entre tres y ocho meses de edad contra la brucelosis, por lo que se determinó no modificar el costo de dosis aplicada (55 pesos final).

Plan de brucelosis

“Tenemos que hacer una explicación por el tema de brucelosis que nos tiene bastante preocupados. En la provincia tenemos un índice de prevalencia por debajo de 0,3% en el rodeo; lo que venimos explicando al Senasa hace un tiempo. Tuvimos una reunión de Coprosa con las máximas autoridades del Senasa, donde volvimos a hacer este planteo, a simple vista venimos ganando la batalla”, resaltó Ruiz sobre los alcances de la Resolución 67 del Senasa.

Ricardo Burgos explicó la situación actual del Plan de Brucelosis del organismo sanitario. “Es una pelea que tenemos hace tiempo, desde 2001 estamos peleando a nivel brucelosis en Argentina”. Además el dirigente informó que “por información del SENASA no se van a bloquear los movimientos de hembras mayores de 18 meses que no sean sangradas, sino que todo sangrado que de positivo en un laboratorio de red, que están obligados a informar, el productor cuenta con 60 días para hacer el descargo en el organismo sanitario local, en caso de no hacerlo o considerarse insatisfactorio se bloquea el RENSPA para exportar a China por un año, por los protocolos sanitarios con dicho país. El 30 de abril se termina la prorroga del programa, este será un tema que esta por verse”.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la entidad, Jorge Ruíz, quien estuvo acompañado por todo el consejo de administración, la junta fiscalizadora y los tres Presidentes de las Entidades Fundadoras. Además participaron más de 80 delegados y referentes de los 17 departamentos.

Garrapata

Se reprodujo un video con la palabra del Med. Vet. Atilio Magnold, especialista en garrapata, quien explicó sobre la importancia de controlar la primera generación de garrapatas al inicio de la primavera y también realizó recomendaciones ante la resistencia a determinados principios activos.

Seguidamente el Med. Vet. Gabriel Simonatto, coordinador del programa de garrapatas de la Fundación, señaló que se siguen controlando el ingreso de tropas a la provincia. Entre los datos que arrojó el profesional, señaló que fueron 102 las intervenciones de 1853 bovinos que fueron devueltas a origen, desde agosto 2019 a septiembre de 2020.