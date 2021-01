La petrolera estatal parece dispuesta a no cederle ni un punto a la inflación y produce mini ajustes frecuentes, que no generan escándalos pero confirman que el país no está en condiciones de malvender a los argentinos su hidrocarburo.

Hoy 6 de enero el tablero se movió en Entre Ríos aunque no incluyó al departamento Paraná (al menos no a la ciudad), y quedó así en el resto del territorio: