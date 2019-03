Crespo.- Luis Hartmann está promoviendo su precandidatura a intendente desde abril de 2017. Actualmente, lidera la lista Justicialismo Unido que se prepara para las internas, pero no deja de tener reuniones en busca de la unidad con otros sectores, según dijo en una entrevista realizada con Paralelo 32.

Asegura que “cada dirigente debería estar sólo cuatro años y no debería haber reelecciones”. Se compromete a gobernar sólo un período y formar nuevos dirigentes para el relevo si le toca gobernar Crespo desde diciembre de 2019. “De esa manera, los cuatro años te dedicás exclusivamente para gobernar por tu gente y no estás pendiente de perder un año completo en un proceso electoral, haciendo campaña política”.

Prometió continuar lo que esté bien de la gestión actual y si algo se tiene que reformar “lo haremos sin que sea costoso y desgastante para la comunidad; hay que trabajar pensando en la gente, hoy en la situación económica que se está viviendo. Son los lineamientos con puertas abiertas absolutamente para todos”.

Compromiso de trabajo

Hartmann subraya su compromiso de “volcar cuatro años de mi vida a un trabajo pleno por la ciudad; destaca que ya ha tenido oportunidad de hacerlo y la mayoría de la gente lo ha visto”. Agrega que “para mí, el funcionario no tiene que cumplir un horario de 7 a una de la tarde, sino que es funcionario y debe estar disponible las 24 horas del día”.

“Si vamos a ser gobierno, ningún funcionario va a trabajar solamente desde su oficina, estará también en la calle y si se tiene que arremangar, se arremangará, como yo lo pude hacer durante cuatro años en Seguridad Vial y no tuve ningún tipo de inconvenientes”.

Aseguró que “no vengo a enriquecerme con la política, sino a dar lo que esta ciudad dio por mi familia y por mí”. Señaló que en sus cuatro años en la gestión anterior “tuve la oportunidad de estar e irme con lo mismo que entré, al contrario estuve feliz de dejar un montón de dinero en ese momento, y me permitió dormir y despertar a la mañana tranquilo porque sabía que había hecho todo; no me afectó la derrota porque di cuatro años de mi vida a pleno y quiero hacer lo mismo en los próximos cuatro años, si me toca gobernar”.

Prometió formar “un equipo de primera línea y sin mezquindades; vamos a poner en cada uno de los lugares el mejor profesional que tenga que estar o la mejor persona para ese lugar, porque no siempre deben ser profesionales para determinadas cosas”.

Dijo que quiere tener la mejor asesoría contable y legal dentro del Municipio y “que cada ciudadano pueda ir al Municipio y entrar como hoy entra a su casa”. Agregó que lo “que no podamos atender en la Municipalidad lo vamos a estar atendiendo en la calle, porque creo que la mejor forma de gobernar es al lado de la gente, al lado del empleado municipal que tenemos empleados muy valiosos”.

Propuestas

“Hemos armado una plataforma sobre salud, educación, obra pública”, agregó.

En materia de Salud y Educación, plantea que tiene un trabajo sobre lo que se debe gestionar para lograr que mejoren los servicios que dependen de la provincia. Entre otros temas planteó la problemática de pediatría en el hospital, una nueva escuela y más espacios en las demás escuelas públicas, como proyectos a gestionar. “Si bien el municipio no tiene injerencia en hacer determinadas cosas, debe estar preocupado y ocupado en resolver problemas”. Agregó que “me molesta mucho ver la cantidad de papás esperando horas fuera de las escuelas para anotar a sus hijos y que nadie haga nada para buscarles una solución”. Dijo que ante la salud y la educación “no podemos dudar” en hacer inversiones desde la parte municipal.

Desarrollo Social: En lo básico, “estamos pensando en apuntalar la familia, la integración familiar”. Se ven dos problemáticas muy marcadas: violencia familiar y adicciones. “Tenemos gente que está trabajando y está preparada para esas problemáticas”, agregó. Destacó que en un contexto general de problemas económicos, la Municipalidad debe trabajar mucho en mejorar la integración familiar. También trabajar mucho con las iglesias en materia asistencial.

Obra Pública: “Primero tenemos que ver cómo queda el municipio, porque ya estamos viendo que vamos a tener una deuda no menor a los 40 millones de pesos”, señaló Hartmann en relación a las obras del acceso Alfonsín y saneamiento en Barrio Azul.

Habló de un proyecto ambicioso que es la modificación de Avenida Seri, para mejorar el estacionamiento y descongestionar el microcentro de la ciudad de vehículos. “Para no ir al estacionamiento medido y generar más costos”, agregó.

Críticas a la gestión Schneider

A la hora de criticar el gobierno de Darío Schneider, se refirió a varios temas que considera problemáticos: infraestructura, falta de inversiones y exceso de familiares empleados y funcionarios.

Señaló que hay calles a las que hay que hacerles mantenimiento urgente, hay que pavimentar sectores céntricos como los extremos de la avenida Belgrano y sus calles laterales, tanto en barrio Salto como en barrios San Miguel y San Isidro. El acceso que se hizo nuevo en Presidente Alfonsín, “imposibilita el ingreso de transporte pesado, por lo tanto se va a tener que realizar un acceso pesado nuevo”, agregó. En Acceso Libertad, el pavimento liviano “ya se está rompiendo, es pan para hoy y hambre para mañana”. Subrayó el precandidato peronista que “en infraestructura vial poco ha hecho este gobierno”.

Subrayó que la actual gestión deberá dar explicaciones sobre “la cantidad de familiares que tienen en el seno del gobierno, no es sano para nuestra sociedad; un gobierno que tiene la gran cantidad de funcionarios con su séquito de familiares detrás, en funciones de gobierno importantes, con sueldos extremadamente altos, es cuestión de verlo y es algo que yo en mi equipo no lo permitiría”.

También han ocurrido hechos que no han sido bien aclarados como un funcionario que se fue. “Ellos tendrán que dar explicaciones, creo que la gente lo va a interpretar de la mejor manera y después sabrá cómo definir la situación”, dijo.

Agregó que la gestión de Crespo Nos Une – Cambiemos está ligada a la gestión nacional “que hoy sabemos cuál es su característica, lo que está pasando hacia abajo; ellos no dejan de ser responsables de que ese gobierno nacional funcione como lo está haciendo, porque ellos incentivaron el voto para Macri en Crespo”.

Sobre las denuncias que promovió la actual administración contra la gestión de Ariel Robles, Hartmann aclaró que “estoy interesado en saber qué pasó, si realmente es lo que se plantea; esas cosas también son interesantes para que la gente lo sepa”.

“Ellos llamaron a emergencia económica apenas llegaron pero a los 30 o 40 días podían comprar vehículos por un costo altísimo; o estábamos en emergencia o se mintió o se solucionó muy rápido la situación, nunca se explicó la situación”, dijo.

El precandidato comentó que en el área de Tránsito “en el banco dejé un millón y pico de pesos, enviados por el Banco Mundial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y nunca supe qué se hizo; supe que empleados de la municipalidad del área de Seguridad, tenían que comprarse su propia ropa para estar en ese sector”. Hartmann dijo que había dejado dinero para comprar alcoholímetros, “y hoy estoy enterado que no tenemos alcoholímetros en la ciudad”.

Quién es Luis Roberto Hartmann tiene 55 años, trabaja en la empresa MTH de Crespo. Entre 1979 y 1989 estuvo en el Ejército como suboficial; luego renunció. Durante sus años bajo armas, fue instructor de montaña y andinismo. Luego siguió viviendo en Bariloche, donde estuvo trabajando en el rubro gastronómico hasta 2009, que se vino a vivir a Crespo. Durante la gestión del ingeniero Ariel Robles fue responsable del área de Tránsito. Desde abril de 2017 hizo pública su precandidatura a intendente por el PJ. Está casado en segundas nupcias con Angélica Steinle, previamente estuvo en pareja hasta el fallecimiento de su compañera. De un primer matrimonio tiene cuatro hijos mayores de edad.