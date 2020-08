Crespo- El nuevo Voluntariado Ambiental fue creado por la Municipalidad, para sumar interesados en trabajar respecto de esta atractiva y desafiante temática. El intendente Darío Schneider y el secretario de Gobierno y Ambiente, Omar Molteni, indicaron a Paralelo 32 que esta iniciativa de participación ciudadana desarrolla acciones que fomentan, organizan y facilitan la acción comunitaria.

Este voluntariado viene a sumarse a dos ya existentes, uno dedicado al recate, tratamiento y entrega en adopción de mascotas abandonadas; y el más Voluntariado Joven para asistir a Adultos Mayores y personas con discapacidad en el marco del ASPO.

El intendente resaltó que el voluntariado “es una herramienta ligada a la participación comunitaria, que enriquece a toda la sociedad, potencia y hace realidad los valores de la solidaridad y el compromiso social”.

Sostuvo que “esto viene a reforzar las capacitaciones que hacemos en las escuelas, con los vecinos y se suma al trabajo constante que a veces no alcanza. Recolectamos los residuos separados en orgánicos e inorgánicos todos los días, se reciclan y todavía hay vecinos que no toman consciencia del daño que causan y los arrojan en calles o espacios públicos”.

Explicó que pueden participar todas las personas interesadas, sin límite de edad, interesadas en diferentes temas y problemáticas referidas al medio ambiente; debiendo inscribirse completando un formulario en la página web del municipio: www.crespo.gob.ar . Asimismo recordó que el Voluntariado Ambiental está enmarcado en el Decreto 272/2017 que establece políticas públicas relativas al Voluntariado Social. La inscripción de los voluntarios es necesaria para que puedan recibir información sobre las próximas actividades, comprendidas en un plan de desarrollo elaborado desde el municipio.

“Entendemos –dijo- que la participación ciudadana es un derecho a respetar y fomentar, y un elemento básico de transformación social. No solo mejora el diseño e implementación de las políticas públicas, sino que mejora el modo de ejercer el gobierno y la ciudadanía”.

Molteni trajo a colación una serie de acciones aisladas que se fueron realizando en materia ambiental, por iniciativa o con la participación de distintos sectores de la sociedad. “Todo este potencial que tenemos –dijo- queremos unirlo para profundizar la tarea, con posibilidades de realizar distintas acciones, campañas de concientización, capacitaciones”- ejemplificó.

Primera acción

El Voluntariado Ambiental tendrá sus ejes centrados en el desarrollo de acciones territoriales y capacitaciones, para mitigar y erradicar las malas prácticas ambientales.

La primera tarea organizada será este sábado 1º de agosto, para concientizar sobre la importancia de no arrojar basura en lugares no permitidos y fomentar la correcta separación de residuos en los hogares. Se convoca a todos los voluntarios a las 15:00 en la Planta de Tratamiento de Residuos. Con barbijos, guantes y todas las medidas de seguridad necesarias, se organizarán grupos de no más de 10 personas, que irán a recolectar la basura que arroja la gente a la vía pública en sectores ya identificados por el municipio.

Esta tarea se repetirá una vez al mes, el cuarto sábado. Busca concientizar sobre la separación de residuos en origen, mitigar y erradicar las malas prácticas ambientales.