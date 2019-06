Crespo (Paralelo 32)– Por convicción personal y una actitud de vida que a corta edad decidió abrazar en defensa del medio ambiente, Andrés Gareis (22) promueve una campaña por la eliminación de plásticos en el río Paraná, con acciones que involucren al municipio de la capital provincial. Es un joven estudiante de informática de nuestra ciudad que comparte su tiempo entre la carrera que cursa a distancia y su voluntariado en Greenpeace, como integrante del grupo de Paraná, donde coordina el área de prensa.

En forma personal inició una campaña por un río libre de plásticos, que Greenpeace respalda desde la plataforma Hagamos Eco. Quienes quieran acompañar el proyecto con su firma, pueden hacerlo simplemente con ingresar a https://www.hagamoseco.org/petitions/parana-sin-plasticos y dejar sus datos.

“Más que la limpieza, es partir del principio, que no se llegue a entregar plástico al río, que no exista esa basura”- sostiene sobre la campaña que tiene como destinatarios al intendente y el Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná, a quienes se pide cumplir con la normativa de no entregar bolsas de nylon en los comercios. “Aparte queremos que no se entreguen sorbetes, vasitos plásticos y demás. La ordenanza autoriza las bolsas de corte para las verdulerías, es lo mismo que la nada. Queremos que haya más control y se haga un seguimiento”.

El joven voluntario sostiene que es una manera de empezar a dar un gran paso para evitar que los plásticos lleguen al río. Recordó lo que se reitera una y otra vez sobre esta problemática. “El plástico no se degrada, se va disolviendo en pedacitos, lo consumen los peces, muchos mueren por esta causa y nosotros lo ingerimos cuando comemos pescado”.

Sobre la experiencia de juntar basura en las cercanías del río, una práctica frecuente de los voluntarios en Paraná, cuenta que “se forman grandes basurales en el agua, que es increíble y la gente no conoce de eso y tampoco cree que el plástico puede llegar a parar al río, un mar o al océano; pero llega”.

La difusión de la campaña, que lleva más de 3.000 firmas recolectadas, comenzó a través de las redes sociales y en los puntos verdes, como le llaman a las salidas a la calle y el contacto directo con el público.

“De chico siempre reciclaba todo lo que podía, me enteré casualmente de este grupo, me sumé y la cantidad de herramientas que me aportó para seguir ayudado en materia ambiental, es impresionante. Con este proyecto quiero hacer algo para lograr un mundo mejor para los que vienen, si bien tal vez ni siquiera llegue a ver un cambio, pero sí la concientización a la gente y que cada vez más se vayan sumando. Eso me llena un poco”- testimonia, mientras piden que lo acompañen en la iniciativa, adhiriendo con la firma.

Consumimos una tarjeta de crédito por semana

Una reciente investigación reveló que las personas consumimos un promedio de 5 gramos de plástico por semana, el equivalente a una tarjeta de crédito.

La causa de este peligroso fenómeno por la contaminación plástica, proveniente de los “microplásticos” (partículas de menos de cinco milímetros) que se están introduciendo en nuestros alimentos, agua potable e incluso en el aire.

La investigación fue realizada por la Universidad de Newcastle, en Australia y ​concluyó en que las personas ingieren un promedio de 2.000 partículas microplásticas por semana.