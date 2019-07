En la mañana de este lunes 8 de Julio, a las 11 hs aproximadamente se produjo un siniestro vial entre un camión Iveco y un automovil Honda Civic, sobre Ruta 32 entre Seguí y Viale.

El Sub Jefe de Comisaria Seguí, Andres Zandomeni comentó que “Pasadas las 11 hs se produjo un accidente vial frente al establecimiento Folmer sobre ruta 32 a pocos kilómetros de Seguí, se contacto el incidente entre un camión Iveco y un automóvil Honda Civic, dos masculinos conducían los vehículos que no sufrieron lesiones. El camión que pertenece a la firma Folmer resulto con unos daños en la parte trasera del paragolpe del lado derecho y el automóvil una destrucción casi total, el conductor fue trasladado al Hospital Lister por prevención pero no resulta de gravedad”.

(Fuente: Seguí Noticias)