Victoria.- El Ministerio de Educación de la Nación aprobó por unanimidad el marco de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en escuelas en el contexto de la pandemia. Esta aprobación fue realizada junto a los ministros de las 24 jurisdicciones. Según afirmó el director general de escuelas de Entre Ríos, Martín Müller, en el sitio oficial del Consejo General de Educación, el documento no es de aplicación directa ni un anuncio de vuelta a la escuela, sino una herramienta que permitirá definir cómo y cuándo.

Aclarado esto, cabe preguntarse si el ámbito educativo de la ciudad está listo para la presencialidad. Sobre esto, el secretario general de Agmer departamento Victoria, Mario Cardozo, habló con Paralelo 32.

—¿Victoria está lista para la vuelta a clases presenciales?

—Esto ha generado un gran revuelo en toda la docencia porque lo que se trabajó en el plenario de Agmer fue, justamente, este tema. Desde Victoria pedimos un poco de prudencia en cuanto a las declaraciones de los funcionarios. Realmente las escuelas no están en condiciones para volver. Ni siquiera están garantizadas las condiciones de higiene. Es más, los compañeros de otros departamentos nos dijeron que las partidas de limpieza que se anunciaron siguen siendo exiguas o no llegaron y no se han hecho ninguna reparación a edificios escolares por más que están siendo anunciadas con bombos y platillos. Acá, en Victoria, sabemos que desde antes de la pandemia fue suspendido todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura y culminación de obras. En todo este tiempo, esto no se ha podido resolver. Entonces, nosotros nos preguntamos cómo vamos a volver a las escuelas con espacios ya tan limitados de por sí.

Por otro lado, Cardozo sumó: “La capacidad de las aulas no es la misma en Buenos Aires que acá. En Victoria hay escuelas en las que los espacios han sido refuncionalizados. Es decir, espacios que no fueron pensados en un principio para ser aulas y luego los adaptaron para esto. Entonces, si sumamos el tamaño de las aulas, el mobiliario que ocupa un importante espacio, uno ve con gran preocupación la vuelta”.

“También se ha dicho que se va a priorizar la vuelta de los alumnos que por no poder acceder a las herramientas tecnológicas no han tenido contacto con las escuelas. Respecto a esto, vemos con preocupación la situación. Es un problema si pensamos que en dos meses se va a poder recuperar al alumno que no ha tenido ningún tipo de contacto en este tiempo”, enfatizó.

“Anunciar la vuelta a clases es muy lindo, pero llevarlo a la práctica es bastante difícil”, opinó. “Creo que la intención de todos es volver a la escuela. Si hoy le preguntamos a los docentes, con todos los problemas económicos y de conectividad, si quieren volver a la escuela, seguro que van a decir que sí. Pero en la vuelta tienen que estar garantizadas todas las condiciones de seguridad”, remarcó. “Nosotros solicitamos una urgente recomposición salarial ya que este año no la hemos tenido. Lo que ha ofrecido el gobierno provincial es una suma en negro que es totalmente distorsiva y achata el escalafón”, finalizó.