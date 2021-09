Victoria.- Desde el gobierno provincial destacaron que empresarios y prestadores turísticos de la ciudad valoraron las políticas de asistencia durante la pandemia. Esto fue la semana pasada durante la reunión con el gobernador, Gustavo Bordet, en la que también analizaron medidas conjuntas. En este sentido, el gobernador dijo: “Proyectamos un futuro de crecimiento del sector en nuestra provincia, lo cual es clave en la generación de ingresos, pero también de puestos de trabajo”.

En este marco, el presidente de la Cámara de Turismo de Victoria, Walter Núñez, habló con Paralelo 32. “Respecto de las políticas que se realizaron en la pandemia sobre el turismo, no podemos decir que fueron políticas malas porque muchas ayudaron al sector y, en su mayoría, a los empleados. También, hubo medidas para ayudar a monotributistas que están dentro del sector. Realmente hubo un abanico de políticas en cuanto a la emergencia que dieron paños de agua tibia a todo lo que se estaba viviendo y sufriendo”, comenzó Núñez.

Luego, continuó: “Hay que reconocer que el sector gastronómico y turístico fue el más afectado con la pandemia. El turismo en una provincia como la nuestra, y en una ciudad como la nuestra, es una industria que motoriza mucho la ciudad. Uno ve la reactivación de la ciudad a partir del ingreso de turistas”.

Asimismo, añadió: “El turismo es distributivo. Es decir, distribuye en muchos sentidos, no sólo beneficia a los que trabajan directamente con el turismo. Distribuye en despensas, kioscos, gomerías y un largo etcétera. Al incrementar el caudal de personas que ingresan a la ciudad a consumir, esto genera ingresos”.

No obstante, aclaró: “Las políticas tomadas generaron un alivio, pero todos sabemos que también hubo muchos lugares que tuvieron que cerrar y que quebraron. También, hay muchos lugares que tienen que reactivar y las cosas no le son tan sencillas, porque a pesar de que hubo políticas, los costos y los gastos para volver a activar muchas de esas empresas son muy grandes”.

—¿Qué ofrece Victoria a los turistas y cuál es la realidad de la industria en la actualidad?

—Victoria es una ciudad que no tiene techo en cuanto a turismo. Alguna vez un ministro de la nación me dijo: “Su ciudad no tiene techo”. Esto es por una cuestión de ubicación estratégica, de belleza natural y de calidez del ciudadano. Después, a todo eso hay que brindarle infraestructura y servicios. Lo natural y la seguridad ya lo tenemos. Si a todo eso le sumamos servicios e infraestructura, en los cuales estamos creciendo, hace que la gente elija esta ciudad. A mí no me cabe duda de que este domingo Victoria va a estar llena. La gente lo que hace es ver el pronóstico del tiempo y elegir Victoria. Estamos a un termo de mate de la segunda ciudad más grande del país, lo que tenemos que seguir haciendo es incrementar los servicios, tanto los privados como el sector público. No es solamente tirar la pelota para que arreglen las calles, sino también ver nosotros mismos, desde el sector privado, qué podemos mejorar. Victoria va a seguir creciendo.

—En materia económica, ¿qué representa el turismo para la ciudad?

—No quedan dudas de que el turismo es la principal industria de la ciudad. En cuanto a distribución de riquezas, no me queda ninguna duda de esto. Tenemos que seguir apostando al turismo, más allá de que no está mal que se desarrolle el parque industrial. Los mismos comerciantes que no pertenecen al sector turístico dicen que cuando hay más gente tienen más ingresos. El turismo es una industria muy fuerte, pero incipiente en Victoria. Tenemos que seguir apostando. Hace 20 años, cuando ayudaba a mi viejo a llevar gente a la isla, había tres hoteles, cuatro comedores y no mucho más que eso. Hoy tenemos una ciudad que está totalmente cambiada. Incluso la palabra “turismo” está puesta en diarios, en políticos y en la gente. Antes no se hablaba de turismo.

Por otro lado, Núñez señaló la importancia del Ente Mixto de Turismo. “Nosotros tenemos algo que nunca tuvimos: el ente mixto. Fue un gran logro haberlo realizado, porque antes Turismo no tenía un presupuesto propio y ahora sí. Hace poco, desde Turismo, se hicieron propagandas en radios de ciudades aledañas muy importantes, y todo eso fue pagado por el ente mixto. Ahora hay fondos disponibles destinados al turismo para utilizar, y eso es muy bueno”, destacó.

Por último, en relación a los servicios que se brindarán en la playa pública, el prestador turístico dijo: “Queremos mejorar la infraestructura de servicios y, sin dudas, vamos a estar preparados para tener un lugar muy lindo. Actualmente tenemos una prórroga de concesión y estamos trabajando para una concesión definitiva. El año pasado hicimos más de lo que habíamos propuesto, y, éste, vamos a hacer más de lo que hemos propuesto”.

