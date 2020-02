En la última noche de carnavales, en la ciudad de Victoria se produjo la elección de la Reina Provincial de los Carnavales Entrerrianos, corona que ostentaba la victoriense Luisina Moine.

La fiesta comenzó a las 21:30 horas, siendo un total de siete candidatas las que participaron de la elección.

El jurado encargado de coronar a la nueva soberana, estuvo integrado por Sebastián Martínez (periodista y comunicador social), María Emilia Arreseygor (ex primera princesa del Carnaval victoriense en 1991), Daniela Mansilla (Asesora de Imagen, propietaria de Blue Ángel y Rincón K’uichi), Carolina Fernández (ex Primera Princesa Carnavales de Victoria año 2014), Romina Rigoni (ex pasista de Ará Berá y coreógrafa del carnaval en corrientes capital, locutora de radio y televisión) y Juan Ventura (representante de ENTRETUR.

En la madrugada de este martes 25 de febrero, se proclamó a la nogoyaense Milagros Ruíz Moreno, como la nueva soberana de los carnavales entrerrianos.

Por su parte María Victoria Valenzuela, representando a la Municipalidad de Concepción del Uruguay fue elegida Primera Princesa, mientras que Zoe Milena Robles de Villaguay resultó electa Segunda Princesa.

Analía Heffel que llego representando al municipio de Hernández fue consagrada Miss Simpatía, en tanto que la victoriense Julieta Lares fue elegida Miss Elegancia.

Para terminar, Miss Espíritu Carnavalesco Lourdes Blasón de Lucas González y Miss Dulzura Naime Laureana Zapata de Crespo.

Las postulantes fueron:

–Postulante Nº 1: Milagros Ruíz Moreno, representa a “Municipalidad de Nogoyá” tiene 20 años, color de ojos miel, color de cabello castaño claro, su hobby es realizar deportes, tocar la flauta traversa. Es del signo de acuario, se encuentra cursando 2do año del profesorado en educación primaria. Sus aspiraciones son culminar sus estudios y formar una familia.

–Postulante Nº 2: Zoe Milena Robles, representa a “Municipalidad de Villaguay” tiene 19 años, color de ojos marrones, color de cabello castaño oscuro. Su hobby es realizar deportes. Es del signo de libra. Actualmente cursa el terciario de profesorado de educación física. Sus aspiraciones son culminar sus estudios terciarios y desarrollar un post título universitario.

–Postulante Nº 3: Julieta Lares, representa a “Municipalidad de Victoria” tiene 18 años, color de ojos marrones, color de cabello castaño oscuro, su hobby es realizar deportes. Es del signo de virgo. Actualmente cursa sus estudios secundarios. Sus aspiraciones son finalizar sus estudios y comenzar la carrera de turismo. Lograr todo lo que se proponga.

Postulante Nº 4: Naime Laureana Zapata, representa a “Municipalidad de Crespo” tiene 17 años, color de ojos marrones, color de cabello negro, su hobby es realizar producciones de fotos. Es del signo de tauro. Actualmente cursa primer año de traductorado de inglés. Sus aspiraciones son finalizar sus estudios y crecer en su carrera como modelo.

–Postulante Nº 5: Lourdes Blasón, representa a “Municipalidad de Lucas González” tiene 21 años, color de ojos marrones, color de cabello castaño claro rubio. Su hobby es disfrutar de realizar actividad física y pasar tiempo con su familia y amigos. Es del signo de leo. Es maquilladora profesional. Actualmente cursa profesorado de educación física. Sus aspiraciones son terminar de cursar sus estudios universitarios y seguir formándose en dicha profesión.

–Postulante Nº 6: María Victoria Valenzuela, representa a “Municipalidad de Concepción del Uruguay” tiene 17 años, color de ojos verdes, color de cabello castaño claro. Su hobby es bailar y patinar. Es del signo de virgo, se encuentra finalizando el secundario. Sus aspiraciones son ser profesora de danzas y lograr ser kinesióloga.

–Postulante Nº 7: Analía Heffel, representa a “Municipalidad de Hernández” tiene 17 años, color de ojos marrones, color de cabello rubio, su hobby es escuchar música y bailar. Es del signo de géminis. Actualmente cursa el secundario. Su aspiración es llegar a ser obstetra.