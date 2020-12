Ventas clandestinas de pirotecnia sonora: esperan que el municipio tome cartas en el asunto

Nogoyá.- En los días previos a las festividades de Navidad y Año Nuevo, las jornadas comenzaban a percibir los estruendos típicos de la pirotecnia que se utiliza desde hace muchos años para celebrar en la última semana del mes de diciembre.

Más allá de esto, en el ámbito de la ciudad es comprobable que la pirotecnia sonora se está distribuyendo y ofreciendo, ya que a medianoche muchas quinceañeras son agasajadas con baterías de fuegos artificiales que a pesar de ser lumínicos también emiten explosiones que están por fuera de las reglamentaciones vigentes.

“Se vende pirotecnia” mencionaba un mensaje en un grupo de ventas de Whatsapp y que fue difundido por la Asociación Protectora de Animales Los Amigos, denunciando que en la publicación se ofrecían elementos pirotécnicos sonoros que no están habilitados en el ámbito de la ciudad de Nogoyá.

En Facebook, también se pudieron ver publicaciones donde se ofrecía estos elementos e incluso bajo la modalidad de entrega a domicilio, situación que también fue denunciada por la protectora ante las autoridades municipales, incluso desde la asociación difundieron los probables domicilios donde se acopiaba y distribuían estos fuegos de artificio “en calle Marchini entre Juan José Paso y Federal; en barrio Parque en un domicilio particular, atrás de la escuela 103 venden pirotecnia no autorizada. No es publicidad, es denuncia de venta clandestina. También nos avisan de una casa en calle Lisandro de la Torre”, afirmaron desde Los Amigos.

Tal situación llevó a recordar la vigencia de la ordenanza sancionada desde mayo del presente año, que si bien en un principio fue aprobada en 2016, establecía un límite en cuanto al nivel sonoro de la pirotecnia, volviéndose prácticamente imposible su control, más allá de brindar la recomendación a comerciantes acerca de los productos que debían ofrecer a sus clientes, esta modificatoria vino a brindar un panorama más certero acerca del uso de dichos artefactos.

En los fundamentos, la ordenanza celebra que gran parte de la sociedad se adecuó al uso responsable de pirotecnia, tomando concientización sobre el daño que genera en animales, niños y personas con enfermedades, lo aprobado el miércoles permite dar un paso adelante para declarar a Nogoyá, ciudad libre de pirotecnia.

La ordenanza entiende que es fundamental regular la actividad comercial de quienes comercializan, venden y/o distribuyen estos productos y asimismo continuar concientizando a la sociedad a fin de que la pirotecnia no sea adquirida en otras localidades donde no haya regulación.

Desde la promulgación, queda prohibido en el ámbito de la ciudad la comercialización, distribución y uso público o privado de artículos de pirotecnia sonora, además se incluyen en el documento a los globos de papel encendidos que son frecuentes en las festividades de navidad y año nuevo.

Todo artefacto pirotécnico destinado a producir efectos sonoros quedará totalmente prohibido, incluso tampoco se permitirá su uso en eventos populares como el aniversario de la ciudad, solo estará permitido el uso de cañas voladoras, estrellas, juegos lumínicos sin explosiones. Pese a todo este marco reglamentario, desde la Asociación Protectora de Animales afirman que siguen recibiendo información de quienes venden pirotecnia sonora clandestinamente, reenviando la información a las autoridades correspondientes del municipio.