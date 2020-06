El ex intendente Sergio Varisco insistió en que una conspiración en la que habrían participado Patricia Bullrich; Rogelio Frigerio; Marcelo D’Alessio y otras personalidades de Cambiemos fue la que orquestó la causa para vincularlo y luego condenarlo por narcotráfico.

“Yo fui intendente radical por Cambiemos. Lo de radical viene desde antes de que recuperáramos la democracia y no lo voy a cambiar nunca. Tengo convicción e ideología en ese sentido”. Así se definió Varisco en diálogo con el programa “Vuelta de tuerca” (Radio 10 de Buenos Aires), donde volvió a postular su inocencia.

El ex mandatario local dijo que la sentencia de 6 años y 6 meses por partícipe necesario del comercio de estupefacientes que recibió del Tribunal Federal a fines del año pasado fue “injusta”.

Asimismo, señaló que otro de los condenados en ese causa, Daniel “Tavi” Celis, considerado cabecilla de una organización compuesta por más de 30 personas, no participó “de la campaña de Sergio Varisco, participó de la campaña de Cambiemos. Y tenía relación con todos los partidos”, remarcó.

Tras hacer un repaso de los elementos que su defensa volcó en el juicio que se realizó en los Tribunales Federales de Paraná, Varisco mencionó que en la causa, la política tuvo que ver en su condena.

Varisco hizo mención a que en los papeles incautados a la ex mujer de “Tavi” Celis, Luciana Lemos, se incluía su nombre como adquirente de droga pero también “el de un (ex) concejal de Paraná (Emanuel) Gainza (PRO). A él lo absuelven y a mi me condenan”, diferenció. En el cuaderno de Lemos, clave de la acusación, Varisco figura entregando dinero a Celis y también comprando 2 kg de cocaína.

También apuntó que como intendente de la capital de la provincia “si me lo proponía, era candidato (en 2019) a gobernador. La piedra del escándalo, y en esto tengo testigos por que fueron mis abogados, fue que nos llaman a la Casa Rosada. Estaban presentes los ministros (de Seguridad, Patricia Bullrich) y (de Interior, Rogelio) Frigerio y me piden que entregue, delate, culpe a mis funcionarios. ‘Que se tiren sobre la granada’, esa fue la frase. Yo me negué por una cuestión ética y porque no conocía ningún delito de ellos”.

Este tema fue incluido por su defensa técnica durante la etapa de los alegatos de la causa federal. “El Tribunal quedó en investigar a Bullrich y no lo hizo” remarcó Varisco. Denunció también que “hubo un acuerdo entre el fiscal y la supuesta arrepentida, porque nunca fue declarada en esa categoría, para involucrarme”.

Asimismo, rememoró que en Paraná se dio “la presencia del falso abogado (Marcelo) D’Alessio y de Rodolfo Macchia” y también que cuando se hicieron los allanamientos a su casa y a la Municipalidad “había canales televisivos, porque habían filtrado una orden del juez para mostrar en directo el procedimiento”.

D’Alessio está procesado por su participación en una banda que realizaba tareas irregulares de inteligencia para extorsionar a ex funcionarios nacionales y empresarios. Macchia era el presidente del Concejo Deliberante de Morón durante la intendencia de Ramiro Tagliaferro, ex pareja de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Además, mencionó que escribió un libro de 40 páginas donde cuenta su verdad sobre la causa. “Yo gané cinco elecciones. Y se me sacó de la cancha con la acusación más terrible”, reflexionó Varisco.