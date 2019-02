Durante el fin de semana la historia parecía inclinarse para un lado. En el oficialismo daban por hecho que el nuevo presidente de la Cámara de Diputados sería Juan Navarro. Esa hipótesis, con conteos parciales de uno y otro lado, también la avalaban en Cambiemos.

En las últimas horas, sin embargo, la balanza se empezó a inclinar para el lado de Sergio Urribarri, afirmó Federico Malvasio en su artículo de “Página Política”.

Su permanencia al frente del cuerpo legislativo ingresó en lo que se podría llamar el “plan unidad”. Esto es la integración de Unidad Ciudadana en el frente oficialista que se debe inscribir este miércoles.

El ex gobernador retendría la presidencia a cambio de dejar de lado cualquier pretensión electoral en la instancia provincial. Una máxima que se impuso Gustavo Bordet. Es decir no integraría ninguna lista en las elecciones provinciales, pero sí quedaría la puerta abierta para una banca en el Congreso. Sería una senaduría.

La imagen de CFK

La necesidad de alcanzar un acuerdo comenzó a tomar fuerza en el interior, donde la figura de Cristina Kirchner toma una gravitación importante. Su presencia en el territorio durante la campaña levantándole la mano a Julio Solanas puede llegar a poner en riesgo las intendencias del peronismo, que no son muchas.

¿Si hace dos años (Jorge) Barreto sacó 60 mil votos con una fotito de Cristina, cuánto creés que puede llegar a sacar ahora con todo lo que se armó en estos últimos dos años en torno a Unidad Ciudadana y encima con la presencia de ella?, se preguntó un peronista de Concordia.

Lo que asoma como pronto a definirse es qué rol tendrá Julio Solanas o, dicho de otro modo, candidato a qué será. La unidad trae alivio a Adán Bahl, quien viene observando muy de cerca el escenario local. Al vicegobernador, único candidato a intendente, no le hacía mucha gracia tener que enfrentar a otro peronista que vaya pegado con la figura de Solanas.

Frigerio y la oposición

La llegada de Frigerio a Entre Ríos fue para empezar a armar el rompecabezas de la interna en el frente opositor. No hay demasiados inconvenientes, relató uno de los presentes en las filas de Cambiemos.

Los planes del ministro era volver a Buenos Aires con la certeza de que Urribarri no continuaría al frente de la Cámara. En el entorno del PRO, no obstante, se consolaban con una idea tras saber que el ex gobernador seguirá al frente de Diputados: la continuidad del ex gobernador en Diputados ratifica el libreto de campaña. Apuntarán, como estaba previsto, a que lo que hay enfrente es todo lo mismo.

El cierre

El cierre de frentes tiene como fecha límite este miércoles a las 12 de la noche. La sesión preparatoria en la que se eligen las autoridades de cámara es el jueves.

(Fuente: Página Política)