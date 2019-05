Política (Entre Ríos).- “Nuestra líder Cristina Fernández de Kirchner nos muestra una vez más su enorme capacidad de conducción, su coraje y su amor por el pueblo argentino”, expresó el ex gobernador Sergio Urribarri luego de que se conociera la decisión de la ex presidenta de compartir fórmula con el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.

“Esta definición de Cristina constituye otro paso en el proceso de unidad del Peronismo emprendido hace ya más de un año y abre una nueva etapa en la tarea de construcción de un gran frente opositor al que están convocados todos los dirigentes que consideren, como nosotros, que el 10 de diciembre tiene que ser el último día de Mauricio Macri en el gobierno”, continuó Urribarri.

“Ese frente, que no tengo dudas es la clave para triunfar en las urnas, será el inicio de la construcción de una coalición mucho más amplia, indispensable para gobernar en el próximo período. Es mucho más lo que hace falta para volver a cultivar la tierra arrasada que va a dejar Mauricio Macri”, añadió el ex mandatario.

“Alberto Fernández es un querido amigo y compañero desde hace muchos años, uno de los cuadros políticos más valiosos de nuestro espacio, y que tuvo un desempeño importantísimo durante la gestión de Néstor Kirchner que sacó al país de la profunda crisis en la que se encontraba. Enfrentamos muchas peleas juntos estado en el gobierno y siempre se la jugó por Entre Ríos”, señaló Urribarri en relación a la figura del ex jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “Su rol fue clave en este proceso de diálogo y unidad que nos está mostrando como resultado victorias electorales del Peronismo cada domingo”, acotó.

Finalmente, Urribarri convocó: “Ahora es tiempo de militar con alegría en cada rincón de la Patria para volver a tener en la Casa Rosada un gobierno que le devuelva la dignidad y la felicidad a los argentinos. Alberto y Cristina son garantía de eso. Saben y pueden hacerlo”, completó.