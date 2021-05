Unánime apoyo a un jefe zonal de Vialidad que fue reemplazado

Un hecho poco frecuente, quizás inédito en las últimas tres décadas, se produjo esta semana cuando presidentes de juntas de gobierno, comunas y municipalidades, de diferentes signos políticos firmaron sendas cartas para el gobernador Gustavo Bordet y la presidente de Vialidad Provincial Alicia Benítez, reclamando que se restituya en el cargo al titular de la Zonal Seguí, Gustavo Schmidt, un funcionario reputado como eficaz, trabajador y honesto. Al reclamo sumaron su firma cientos de productores que han visto mejorado el servicio de atención a los caminos secundarios y terciarios desde que Schmidt, un empleado de ese organismo, con 13 años de antigüedad, asumiera esa función.

Si bien no ha sido removido del cargo aún, se le obligó a tomarse las vacaciones que tiene en haber y mientras tanto fue nombrado en su lugar Walter Ayala, quien se desempeñaba como coordinador técnico en la Zonal Nogoyá. El depuesto jefe zonal nació y se crió en el campo, donde se formó como trabajador a destajo y aplicado, conocedor de las necesidades de los chacareros. “Un hombre práctico, que hace las cosas y en ese afán de hacer puede cometer algún error con respecto a tantos reglamentos hechos para trabajar menos, pero es honesto y trabajador y desde que está no precisamos quejarnos más de los caminos”, definió un productor de los que sumaron su firma al petitorio.

Al parecer, un empresario ubicado en cercanías del destacamento vial, compró broza en Diamante y un camión de Vialidad lo transportó. El empresario, que dispone de una cargadora frontal para levantar el material y echarlo en una calle contigua a su establecimiento, pidió que no se lo descargaran afuera sino dentro de su predio para trabajar desde allí. El camión se arrimó al alambrado del frente, donde no se esconde nada porque está a la vista de todos, y descargó del otro lado, dentro del predio. El propio chofer se ocupó de tomar una fotografía y enviarla a Paraná, donde se originó un sumario. Schmidt hizo su descargo y el empresario en cuestión pidió ser atendido para exhibir documentación de la compra, pero el error estaba cometido; de este lado del alambrado es jurisdicción de Vialidad y del otro lado es privado. Así es como lo explicaron a nuestro medio personas que piden que el tema se aclare pronto y vuelvan a contar con el funcionario que hizo funcionar muy bien la zonal con los pocos recursos que para otros suelen ser un argumento para no hacer.

El texto de la carta

Una copia dirigida al gobernador Gustavo Bordet y otra a la titular de VP, Alicia Benítez, la nota firmada por todos los mandatarios de la región, con excepción del de Seguí, y más de un centenar de vecinos, expresa:

“Los abajo firmantes nos dirigimos a usted por lo siguiente. Habiendo tomado conocimiento de la resolución N°1433 del día 17 de Mayo, de la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, la cual fue compelido a firmar el señor Schmidt Gustavo DNI 28646021, quien se venía desempeñando como Jefe de la zonal XVIII Seguí, a fin de que tome Licencia para Descanso Anual.

Estamos en conocimiento de lo acontecido la segunda semana de Mayo en la granja del Sr. Vittor donde personal de Vialidad realizaba tareas de bacheo, y entendemos que se ha producido un mal entendido con respecto a su proceder y se ha inferido una conducta irregular por parte del Sr. Schmidt. El mismo, en el tiempo en que ha desarrollado las tareas de Jefe de la Zonal XVIII ha tenido una conducta intachable. Consideramos que es desafortunado proceder de forma tan intempestiva con un funcionario que ha demostrado dedicación, responsabilidad y compromiso con su trabajo, atendiendo con recursos propios de la zonal, inclusive áreas ajenas a la jurisdicción, sin por ello ir en desmedro de la propia. Somos testigos de su buena predisposición y su actitud resolutiva. Su trabajo se traduce en un cambio visible en la jurisdicción, donde los caminos están en buenas condiciones y mediante colaboración de la Zonal con las Juntas de Gobierno y Municipios se puede dar respuesta a las necesidades manifestadas por los vecinos. Por esto le solicitamos que respalde nuestro pedido ante la Directora de la Dirección Provincial de Vialidad, Sra. Alicia Benítez, requiriendo la restitución del cargo de Jefe Zonal al Sr. Schmidt, a fin de retomar a la mayor brevedad el trabajo mancomunado que tan fructífero ha sido para nuestra región.

Sin otro particular, agradecemos su apoyo y atención, atte”

Firmas

La nota lleva firma y sello de los titulares de los gobiernos municipales de San Rafael (Roxana Toloy), Reffino (María Piacenza), Santa Rosa (Diego Jacob), María Luisa (Luis P. Schonfeld), Las Tunas (Hugo Schinke), Colonia Merou (Guillermo Welsch), Eigenfeld (Katya Schimpf), Espinillo norte (Laurentino López Candioti), Don Cristóbal IIº (Víctor Fernández), Quebracho (Hugo Steinle), San Antonio (Norberto Bruno), Crespo (Darío Schneider) y Viale (Carlos Weiss). Se sumaron también Luis Pérez (ex viceintendente de Viale), productor involucrado con el mantenimiento de caminos de Crucesitas y la zona y el propio Raúl Vittor.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...