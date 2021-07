Cine (Por Laura Alderete).- Julia y Antonio deciden mudarse a una pequeña y humilde localidad costera de la provincia de Santa Fe, luego de que su hija fuera rechazada por 17 escuelas en la ciudad. En Cerro Hueso encuentran la única escuela que acepta a Ema, de seis años, diagnosticada dentro del espectro autista. Se trata de un establecimiento rural donde niñas y niños asisten a educarse, y también a alimentarse.

Una escuela en Cerro Hueso, ópera prima de ficción de la joven cineasta Betania Cappato, es una película sensible y profunda, ligada a la experiencia personal de la directora y filmada enteramente en el pueblo en el que ella nació y creció. Esta cercanía, y el ojo preciso de Iván Fund (cinefotógrafo, co-guionista, editor y productor), dotan al filme de un tono íntimo y cálido que impregna cada una de las imágenes. Tanto Ema, interpretada notablemente por la crespense Clementina Folmer, como sus padres (Mara Bestelli y Pablo Seijo) se adaptan a esta nueva vida, encontrando en la comunidad un refugio que creían perdido. En este contexto amoroso y solidario, Ema consigue abrirse al mundo exterior e incluso conectar con él, ya sea a través de una nueva amiga o del potrillo que la pequeña familia ve nacer con viva emoción.

Transitando entre la ficción y el documental sutilmente, la directora logra retratar con delicadeza la experiencia del autismo al tiempo que da forma a una película esperanzadora, donde la experiencia comunitaria y colectiva renueva la posibilidad de creer en el otro.

Estreno en Tulum

Manteniendo su compromiso de proyectar una selección de películas destacadas y conscientes que representan la multitud de voces del cine contemporáneo, y que atiendan temas de importancia actual -como el medio ambiente, la justicia y la identidad de género, entre otros-, el Festival Internacional de Cine Tulum (México), dio a conocer la programación que presentará del 4 al 8 de agosto próximos.

Paula Chaurand -directora del festival- señaló que la segunda edición tiene un reto mayúsculo al ofrecer todas sus actividades presenciales siguiendo estrictas medidas para evitar contagios de Covid-19. Mencionó, además, que el FICTU reafirma su convicción de mejorar las condiciones del entorno atendiendo cuidadosamente temas de igualdad de género y respeto del medio ambiente.

Por su parte, Chloë Roddick -directora de programación- fue la encargada de anunciar las películas que se podrán ver en Tulum en agosto. La sección Sideral está integrada por la película de inauguración Wild Indian, de Lyle Mitchell Corbine Jr.; la película de clausura Zola, de Janicza Bravo; Cowboys, de Anna Kerrigan y Bring Your Own Brigade, de Lucy Walker.

Dentro de Hemisferio se encuentran los largometrajes From the Wild Sea, de Robin Petré; La última primavera, de Isabel Lamberti; 200 Meters, de Ameen Nayfeh; Stateless, de Michèle Stephenson y Gull, de Kim Mi-Jo; así como los cortometrajes That Which is To Come is Just a Promise, del colectivo audiovisual Flatform y A Plentiful Feast, de Jonathan Desbiens.

Por su parte, Horizonte México está conformada por los documentales No son horas de olvidar, de David Castañon Medina; Las flores de la noche, de Omar Robles y Eduardo Esquivel; La vocera, de Luciana Kaplan y Kuxlejal, de Elke Franke.

Finalmente, Púlsar mostrará Ste Anne, de Rhayne Vermette; Stop-Zemlia, de Kateryna Gornosati; Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time, de Lili Horvat; Boy Meets Boy, de Daniel Sánchez López y Una escuela en Cerro Hueso, de la argentina Betania Cappato.

Las proyecciones del FICTU se realizarán en el Hotel Ikal, el Hotel Aloft Tulum y la explanada del Palacio Municipal. La pantalla itinerante visitará Hondzonot, Chanchen Primero, San Juan de Dios y Francisco Uh May. Todas las presentaciones son gratuitas.

