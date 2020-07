Uno de los tantos deportes colectivos que hace cuatro meses está parado y no avizora una vuelta rápida de la actividad, es el futsal. Y el equipo del Club Atlético Sarmiento se estaba preparando para un exigente año en la División B de la Liga Parananense, donde se juega a un gran nivel y con una demanda física importante. Antes de que comience el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Decano había presentado como Director Técnico a Alejandro Romero Solanas; acompañado por Abel Gallardo (ex DT).

Alan Gallardo, referente del plantel de Sarmiento por su experiencia en la disciplina y por su buen juego, dialogó con Paralelo 32 sobre la actualidad sin competencia, los entrenamientos hogareños y lo que avizora para el futsal.

“La cuarentena la atravieso bien, yendo del trabajo a casa. Rodeado del amor de mi señora y mi hijo que son el sostén de mi vida, agradecido porque tenemos salud que es lo más importante”, contó en el comienzo de la entrevista.

-¿Se extraña?

– Lo que más extraño son los compañeros, las charlas, los viajes a Paraná, las anécdotas. Hay varios que venimos jugando hace muchos años y tenemos un lindo grupo. Estamos siempre en contacto, pero no es lo mismo.

–Ahora que se habilitaron actividades, ¿salís a hacer algo al aire libre?

– Sospechaba que la cuarentena iba para largo. Entonces hablé con Paula Aguilar, Profesora de Educación Física y le pedí que me haga una rutina específica de futsal. Hace varios meses que vengo entrenando dos o tres veces por semana; me ayuda a mantenerme en peso y no pierdo el estado físico que en nuestro deporte es muy importante. Los trabajos los hago en el patio de mi casa, no salgo a correr al aire libre.

-¿Han tenido contacto con el DT en estos meses?

– Con Alejandro Romero Solanas (DT) hablamos una vez por semana. Me cuenta cómo está Paraná y yo le hablo de crespo para ir actualizándonos. Y con algunos chicos del plantel nos hemos juntado a comer, con los demás por mensajes para saber cómo está cada uno, no solo en lo físico si no en lo económico que hoy me parece que es lo que más nos preocupa a todos. Todos siguen una rutina de entrenamiento, Alejandro nos dio un par de ejercicios y después cada uno sabe cómo cuidarse y qué hacer para estar bien cuando todo se normalice. La mayoría del equipo supera los 30 años y sabemos que no podemos relajarnos así que cada uno es consciente de que algo hay que hacer para no sentir tanto el parate.

Hace algunas semanas hubo una reunión virtual de la Liga Paranaense de Futsal vía Zoom, sobre esto Alan contó: “Participaron DT Alejandro y mi papá Abel como cuerpo técnico. Se habló de poner cabinas sanitizantes en la entrada y cómo será el protocolo cuando se vuelva a jugar”.

–¿Se habló de alguna fecha tentativa para volver?

– Se habla de septiembre como una posible vuelta, pero en lo personal y por lo que he hablado con varios del plantel vemos difícil el regreso a las canchas ya que Entre Ríos está sumando muchos casos positivos y no hemos llegado al pico de infectados todavía.

–¿Te imaginas en una cancha este año o ya pensas en 2021?

– Obviamente que mi deseo es volver este año pero lo veo difícil, considero que la salud está por encima de todo. Solo pienso en cuidarme del frío, cuidar a mi familia y pedirle a la gente que se cuide. Al virus lo matamos entre todos, hay que cuidarse y ser responsables.