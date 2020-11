Victoria.- Que la pandemia ha afectado terriblemente la actividad económica ya no hace falta ni señalarlo. Uno de los grupos que más han sufrido esta realidad son los artistas. En general se suele separar tanto la economía del arte que muchos olvidan que los artistas también son parte del mercado, como todos.

En esta nota nos referiremos a la música específicamente. Las bandas y solistas ahora sólo tienen un escenario posible: el virtual. No obstante, no todos los músicos locales estaban preparados para esto ni familiarizados con las redes y nuevas tecnologías.

Lo anterior generó que varios artistas locales se queden sin difusión. Pero ante el problema, surgió la solución. El músico victoriense Leonardo García formó un sello digital independiente sin fines de lucro por medio del cual ayuda a promocionar a otros músicos regionales.

En diálogo con Paralelo 32, ‘Leo’ García contó que, en resumen, su sello funciona como intermediario y gestiona los derechos de autor y los derechos sobre la grabación, que quedan registrados en un distribuidor con sede en Gran Bretaña. “Hace varios años que vengo grabando para mí, en mi casa y con mis cosas. También, hace algún tiempo que vengo publicando mis temas en plataformas digitales. Entonces, veía que había un montón de gente que producía temas, pero no difundían nada. Ahí me surgió la chispa. ¿Será que no saben o que nadie les dice?, me pregunté”, comenzó Leo.

“Hace más de un mes armé una página web [lamadridrecords.org]. Además, hablé con varios músicos a los que les pregunté si tenían material que quisieran difundir. El proyecto ya está en camino”, continuó.

Leo es un artista muy conocido dentro del ambiente musical de Victoria. Hay quienes destacan, sobre todo, su virtuosismo con la guitarra. Otros hacen énfasis en sus composiciones. Pero todos están de acuerdo en que Leo es un músico completo que siempre ha estado en la escena.

Difusión en las redes

El colocador con el que trabaja es routenote.com. Sobre RouteNote, Wikipedia explica: “Es un sello independiente creado con la finalidad de ayudar a nuevos artistas a publicar sus producciones sin mediar con algún agregador de contenido o una discográfica ya establecida. Los servicios de RouteNote permiten distribuir todas las producciones de un artista a las mayores plataformas de venta digital de música, tales como iTunes, Spotify y Amazon”.

“Hasta ahora ayudé a seis músicos que no estaban muy visibilizados. Además, me han llamado de Nogoyá, Concordia y otros departamentos”, detalló.

A pesar de que Leo nunca ha recibido ayuda en sus emprendimientos, decidió aportar parte de su tiempo y conocimiento para impulsar a los músicos locales que, más que nunca, lo necesitan. Si ya antes de la pandemia en la ciudad había poco lugar para las bandas, hoy esa cifra bajó a cero.

Por fortuna, hay en Victoria músicos de raza que se niegan a abandonar el arte de combinar los sonidos y el tiempo. También por fortuna esos músicos se reinventan todo el tiempo para seguir haciendo lo que aman. En definitiva, Lamdrid Records ofrece dar visibilidad a artistas de la región. Lo hacen sin fines de lucro a través de gestionar una apertura hacia el streaming en plataformas digitales. Aquellos que quieran mayor información técnica al respecto pueden contactarse con Leo García en lamadridrecords.org.