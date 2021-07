Orlando Britos es, sin dudas, uno de los autores literarios más prolíficos de la historia cultural de Crespo y uno de los que más escribe y edita en la provincia. Su carrera de más de tres décadas incluye más de veinte libros de historia zonal sobre la inmigración alemana en nuestra provincia, investigaciones de instituciones y anecdotarios de Crespo, novelas históricas, rescates a través de antologías sobre poetas y hasta una entrevista periodística imaginaria con Hipólito Yrigoyen y Juan Perón. A esta actividad literaria se agregan 19 obras de teatro, 16 de carácter costumbrista y humorístico, dos históricas y una épica.

Varios de sus libros fueron publicados por entes oficiales como la UNER y el gobierno entrerriano. Otros surgieron de su propio sello editorial, con el cual publicó alrededor de 20 obras de autores locales y zonales. Reconocido por sus pares, sus obras trascendieron las fronteras argentinas. Varios trabajos están en prestigiosas bibliotecas universitarias de diferentes partes del mundo.

Cuando en Cafayate (Salta), Ruth Michelfelder (92 años) le comentó a Yoli Hardock (crespense radicada en aquel bello paisaje) que quisiera dejar sus valiosos libros en idioma alemán a quien supiera valorarlos y saber que habrá quienes los lean, Yoli le habló de Britos. A Ruth le pareció que podía ser la persona ideal y Britos aceptó el desafío de recibirlos, clasificarlos y destinarlos a las aldeas de origen alemán de nuestra región.

El contacto

“Con Yolanda estoy en contacto a través de Facebook. Por ser crespense, conoce mi trayectoria. Es amiga de esa señora, que estaba preocupada por sus libros, por una cuestión de edad, tenía la inseguridad de saber qué pasaría el día que ella no estuviera más, temor de pensar que los iban a terminar tirando. Quería darles un destino seguro y fue entonces donde Yoli le habló de mí y le contó de mi trayectoria, aconsejándole que me encargara la tarea de ese resguardo literario. Le comentó de mis libros sobre los alemanes del Volga, las obras de teatro, mi amistad y los contactos con numerosos representantes de la cultura en aldeas de la zona”, dijo a Paralelo 32 el escritor (radicado nuevamente en Crespo).

“Tuve la posibilidad de hablar con ella por teléfono, me sorprendió su educación, nivel cultural y grado de lucidez. Me dijo que se sentía tranquila por conocer el destino de los libros y desde mi lugar me comprometí a distribuir ese material en aldeas de la zona, donde les servirá mucho”, agregó en diálogo con nuestro medio.

Guardián de la historia

Entre la bibliografía que Britos trajo a su casa en Crespo esta semana, se encuentran históricas, novelas, trabajos de escritores famosos en muchos casos y libros impresos en Alemania. “Son libros impresos la mayoría en Alemania y se destaca la solidez de su encuadernación, su calidad y presentación, que son excelentes. Me parece una buena acción cultural, ya que servirá para que puedan ejercitar quienes conozcan el idioma y también como percutor para que se comience a entusiasmar más gente a aprender el idioma alemán”, opinó.

Hecho el contacto, consensuado el objetivo, era solo cuestión de esperar que los libros llegaran, lo que ocurrió en el transcurso de esta semana, a través de un familiar de la crespense radicada en Salta que viaja seguido, por cuestión de negocios, a esta zona.

“Lo venimos conversando hace mucho pero necesitábamos el viaje del hijo de Yoli. Ahora se dio. Llegaron los libros a Seguí, los busqué y ahora los estoy clasificando, como primer paso, para darle un orden al material.

“Ya el miércoles me fui comunicando con cada lugar para darles detalles. Les tocarán 51 libros a Valle María, Spatzenkutter, Brasilera, Protestante y Santa María. 10 libros irán a Salto y 5 a Crespo, totalizando así los 270 libros. Tuvo una recepción extraordinaria el anuncio en cada lugar, donde harán los actos pertinentes y que consideren oportunos”, dijo el escritor, entusiasmado.

