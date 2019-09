Anthony Mayo, un joven de 19 años de la ciudad de Erie (Pensilvania, EE.UU.), se enfermo de gravedad la semana pasada tras experimentar severos problemas de respiración. Cuando los médicos se percataron de que le diagnosticaron por error bronquitis y una posible neumonía, le hicieron una radiografía y descubrieron así que sus pulmones estaban llenos de aceite solidificado.

Anthony, quien llevaba fumando cigarrillos electrónicos dos o tres veces al día a lo largo de los últimos dos años aproximadamente, tiene ahora los pulmones de un anciano de 60 años fumador de dos cajetillas diarias, describió su padre, Keith Mayo, en una entrevista para Metro US. El joven solía usar aceites con sabores para vapear y estos le jugaron una mala pasada solidificándose en el interior de su organismo.

Stop the vaping and e-cigarettes now! 19 year old Pennsylvania man releases scan of his lungs filled with solidified vape oil. He’d been vaping for two years. Recovering in hospital now while doctors work to clear his lungs. pic.twitter.com/e0NHt9Dfg7

— Mike Sington (@MikeSington) September 20, 2019