Comienza el Federal A con crespense vistiendo la camiseta de Desamparados de San Juan

El viernes 23 de octubre se hizo oficial la llegada de Cristian Romero Giraud al Club Sportivo Desamparados de San Juan. El defensor crespense de 28 años viene de vestir la camiseta de Defensores de Villa Ramallo, institución que milita también en el Federal A.

El surgido en el Club Atlético Sarmiento, con un importante paso por las inferiores de Tigre jugando en AFA, afronta un nuevo desafío en su carrera profesional. Desamparados está en la zona 2 y se ubica 12º con 24 puntos, a 6 de la zona de clasificación y a 7 de la de descenso. Vale aclarar que en la categoría se han jugado 22 fechas, de las 30 programadas.

“Peca”, como se lo conoce popularmente en Crespo, dialogó con Paralelo 32 al arribar a San Juan (capital). Al comienzo de la entrevista contó: «Llegué a un plantel con mucha gente joven. Somos pocos los que tenemos trayectoria, quizás once, y los demás son todos pibes del club que los van a foguear porque no hay descensos. Mi primer entrenamiento fue el martes por la tarde, haciendo regenerativo con el otro refuerzo y el miércoles ya nos sumamos al equipo como se debe».

-¿Cómo tomás este nuevo desafío?

– Lo tomo como a todo desafío nuevo en mi vida, con las ganas de siempre. Tengo muchas ganas de que vuelva el fútbol como todos; pero estoy muy tranquilo. Otra vez lejos de Crespo y de mi gente, pero como será un torneo corto hasta enero, vi con buenos ojos esta posibilidad. Si me gusta, me quedaré y sino buscaré otro horizonte para el campeonato siguiente. El lugar es muy lindo, una ciudad tranquila pese a lo grande que es, así que veremos qué pasa en estos tres meses.

-¿Qué te encontraste cuando llegaste?

– Por nombre y por todo, se ve desde afuera que es un club muy lindo y yo lo pude comprobar. La gente me recibió de la mejor manera. Los primeros dos días estuve en un hotel y después me dieron el departamento que habíamos acordado. Lo único malo es que no se puede jugar con gente, porque Desamparados es un club grande y van muchos hinchas a la cancha; eso será lo triste del día que empiece el torneo. Pero por lo menos volvemos al ruedo después de tantos meses sin fútbol.

-¿Con qué objetivos fuiste?

En lo personal quiero jugar la mayor cantidad de partidos posibles y sumar, haciendo un buen torneo. Lo tomo como una vidriera también, voy a trabajar para rendir e intentar pegar un saltito la temporada próxima a la Primera Nacional (ex Nacional B). Pero por ahora pienso en hacer las cosas bien y dejar una buena imagen en Desamparados. Y en cuando al objetivo del club, es formar un equipo competitivo y tratar de ascender.

En la presentación de Romero en las redes sociales oficiales de la institución, tuvo una particularidad. Es costumbre que a los defensores se los presente con imágenes de algún corte rudo o barrida, cumpliendo su principal función de resguardar el arco propio; pero en este caso los seguidores de Desamparados lo conocieron al crespense con un video de sus goles de penal, una de las especialidades del central. Con respecto a esto, dijo: «Afortunadamente puedo sumar un par de puntos con eso, ahora me tienen como pateador de penales (entre risas). En muchos planteles es complicado sacarle los penales al encargado. En Defensores de Villa Ramallo justo no estaba jugando el pateador, entonces agarré la pelota y pude convertir; y como él había errado seguí pateando yo. Después ya no le di más chances porque no erré ninguno, ja. También saben que me gusta salir jugando con la pelota dominada, a comparación de otros centrales que se caracterizan por ser ásperos y más en estas categorías de ascenso. Si bien no quiere decir que no sea rústico, pero también me gusta salir jugando”.