La moda actual se ha diversificado de tal manera que todo es ponible, todo es posible y los colores se abren en un abanico que fluctúan de los pasteles a los vibrantes. Así será este verano.

Walquiria Gieco, tiene el local Tirzah en calle Sagüemuller, diseñadora textil y de indumentaria estudiado en Paraná y con el título de asesora de imagen obtenido en Buenos Aires. Desde hace 15 años se dedica a la alta costura, novias, madrinas, recepción, damas de honor. Trabajó en Viale, de donde es oriunda, durante bastante tiempo hasta que el destino quiso que recalara en Crespo.

Nos cuenta que este verano se verán los colores pasteles, como el rosa, amarillo, celeste, blanco, pero también los fuertes como el rojo, fucsia, turquesa, melocoton, malva, verde, habrá muchos brillos, lentejuelas, rayas, lunares, en telas de seda, drapeados, vuelven las polleras plisadas, los volados, las mangas globos y las hombreras. Es un remake de los años 80. Se verá mucho lurex, la tela del momento.

Acá es como que llega todo un año después.

-Si, tal cual, yo los domingos cuando salgo al parque veo a las chicas con los pantalones rotos y eso no se usa más, ahora se usa el jean recto como lo usábamos antes y cintura alta. Vuelven todos los años ochentosos. Siguen las cinturas definidas, el largo midi que no es recomendable para todas, los cortes irregulares, los vestidos cruzados tipo batón, vuelven las flores y las rayas finas, las rayas de muchos colores, que en los años ochenta se veía mucho, los follajes, todo lo que sea palmeras. Otra cosa que vuelve es el color look total, como pantalón rojo con saco rojo, todo rojo o todo fucsia y esos colores así estridentes.

También se ve el blazer un poco más entallado.

-Si, están las dos opciones. Y para la noche las líneas son las mismas, vamos a tener el corte princesa, el corte imperio, el corte sirena en línea A y en recto y ahora como nueva modalidad se está usando el crop top con la falda que es lo nuevo. La falda va a variar en que sea semi plato, plato, recta con un tajo atrás, puede ser con tajo o no. Los brillos vienen a full.

¿Los brillos para el día también?

-Sí, todo lo que es lurex, lentejuelas, el paillette no por ejemplo, pero el paillete opaco sí. La asesoría de imagen me ayudó a ver lo que el diseño no me enseñó, que no todo lo que está en tendencia nos sirve a cada uno, yo puedo optar o agarrar algunos tips pero no porque se usen pantalones anchos yo voy a usar pantalones anchos aunque no me quedan bien.

Cuando viene una clienta y te pide determinada cosa y vos decís no, te va a quedar mal, ¿cómo haces para convencerla?

-Se utiliza la psicología de la moda, se utilizan estos tips y estos secretos que uno tiene, explicarle porque tal línea o color, porque esto le va a funcionar mejor, no solamente explicarle sino mostrárselo, y cuando se lo mostras se dan cuenta.

¿Cómo te va en Crespo en este momento que está mal la economía?

-Bien, el balance de estos meses es bueno, la gente está muy interesada, si bien yo sé que a la gente de Crespo le interesa lo nuevo, me ha ido muy bien, ha tenido muy buena aceptación, la gente pasa y me felicita porque ven cosas distintas o nuevas, falta mucho porque hay mucha gente que no conoce. He tenido muy buena repercusión, he vendido bastante, se hace difícil porque todo está difícil. Tengo expectativa de más, para incorporar mercado hay un montón.

¿El bordado y todo esos trabajos los haces vos también?

-Sí, hay bordados que se hacen a mano, hoy casi que se utiliza más lo que es el pegado de ciertas cosas, porque vienen las perlas y piedras para coser y vienen otras que son directamente para pegar. Antes cuando yo recién comencé era todo a mano, era comprar canutillos y mostacillas y darle a la aguja. El diseño exclusivo se hace directamente con la persona, mientras vamos charlando yo voy sacando la personalidad que tiene, con preguntas y ahí voy sacando la personalidad y voy estableciendo el diseño si es que no lo tiene, generalmente ya vienen con algo. La mayoría viene y te dice, yo no sé si esto me va a quedar, si es para mí, si me va a favorecer el color, entonces por ahí entramos en la asesoría. El corte de línea depende del cuerpo. Lo que es peinado y maquillaje le tiro alguna idea pero en realidad le digo habla con tu peluquera porque tampoco me quiero meter en el terreno de otro.