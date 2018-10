Victoria.- El receso invernal escolar representa un momento para compartir en familia, hacer un alto en la rutina y por qué no, armar un viajecito a esos lugares próximos. Victoria sabe mucho de esta última opción, y por eso el director de Turismo Municipal, Juan Biscaldi, no duda en asegurar que no se trata de dos semanas sino que las vacaciones de invierno duran 21 días. “El dato no es nuevo, este desfase entre Buenos Aires y Entre Ríos redunda en beneficios para los prestadores locales y el circuito turístico en general. Son tres semanas porque a las dos nuestras y de Santa Fe, se añade el grueso de consultas de la Capital y Gran Buenos Aires para estos días”.

Las propuestas desde el área estarán en consonancia, inclusive, hasta el Cine Teatro anunció ayer que habrá cine gratuito durante el martes y miércoles venidero con dos propuestas como son ‘Coco’ y ‘Titanes del Pacífico’, y los interesados no tienen más que acercarse desde las 10:00 horas para reservar asientos de las funciones que se proyectarán a las 14:00, 16:00 y 18:00. Cabe aclarar que se otorgarán cuatro entradas por persona, sin costo alguno.

Para este fin de semana largo, Biscaldi aseguró que son optimistas de un buen comienzo de esta temporada, ya que por estas horas registran un 70 por ciento de reservas. “Y para la continuidad de los días, ya estamos en el orden del 40 por ciento. Por experiencia sabemos que el grueso llega sin reservas, y estamos con buenas expectativas porque estamos recibiendo llamados con más regularidad”.

Biscaldi reconoció que Victoria viene de varias semanas con porcentajes muy bajos en alojamiento, “incluso no superábamos el 18 por ciento, pero esto empezó a cambiar en los primeros días de este mes”.

Los lugares de información al público (como la oficina central en el Tiro Federal y la que está ubicada en el Hall del Cine Teatro) seguirán atendiendo normalmente, pero Biscaldi comentó a Paralelo 32 que ya está todo listo para inaugurar el tercer emplazamiento, que a partir de un comodato, funcionará en dependencias de la Parroquia de Aránzazu, acondicionado totalmente para esta tarea. “Necesitamos un centro de informes en proximidad de la plaza principal”, añadió.

Biscaldi destacó el trabajo que viene desempeñando su área con el flamante Ente Mixto, donde han preparado un Spot publicitario y avanzado en la conformación de una agenda de eventos; difusión en conjunto con la provincia, como en propiciar actividades como encuentro nacional de Velerismo de este fin de semana, que organiza la Escuela de Vela que funciona en el Club de Pescadores. “Y otros encuentro como el de Citroneros, que también incluirá a varios exponentes de la región, con la visita del programa de TV El Garage”.

Si bien no es injerencia directa de la Municipalidad, por tratarse de un emprendimiento privado, nuestro medio consultó sobre la no apertura del parque termal Victoria del Agua, y si esta situación permanecería inalterable durante el receso invernal. “Ayer (jueves) tuvimos noticia de la habilitación del parque termal a partir de este sábado, porque es alto el número de personas que consultan directamente interesados en termas. Y los propietarios nos comentaron que permanecerá abierto los jueves, viernes, sábados y domingos durante este período, por el momento”.

Por último, el titular del área municipal dijo que son noticias positivas que se replican con el comienzo de los trabajos de ampliación del sector de playas y la futura concesión del ex camping Mario Brassesco. “Puede ser una temporada muy alentadora, si todo continúa en este sentido”.