Los temas tributarios, financieros y asistenciles, conforman un complicado sistema que se modifica o actualiza en forma permanente, cuyo conocimiento interesa a un sector importante de la sociedad. A raíz de esto, el contador Fabián Zorzabal en exclusiva para Paralelo 32, actualiza nuevamente el tablero en un mes particularmente activo en materia de novedades y medidas urgentes.

Ingreso Familiar de Emergencia

Después de varias idas y venidas continúa el trámite para el IFE; trataremos de ser lo más claro posible, porque es bastante complicado. En una primera etapa hicieron una preinscripción. Posteriormente se les pagó el IFE a aquellos que cobran la asignación Universal por hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Para los que no tenían ni AUH ni Asignación por embarazo, pasada la primera etapa (después de varios días y de mal funcionamiento de página web por supuesto), siguió la segunda, que consistió en verificar si el trámite fue rechazado o seguía en carrera. Para esto se asignó un día por terminación de DNI atendiendo solamente dos por jornada. Los que no pudieron entrar ese día (por problemas atinentes a Anses) no lo pudieron hacer en los días siguientes. Ni siquiera para consultar si se les aprobaban o rechazaban el trámite.

Las causales de rechazo solo pudieron observarse por parte de aquellas personas que tenían o gestionaron la clave de Seguridad Social que brinda Anses. Los que no lo hicieron ese día, ya no pudieron saber el motivo del rechazo quedando postergados para otra fecha.

Los que resultaron favorecidos, es decir que podían cobrar IFE, debían ingresar ese mismo día (y solo ese día) con la clave de Anses (si la tenían) para poder cargar su CBU de cobro.

En muchos casos, el mismo sistema mostraba errores al momento de cargar la CBU no permitiendo el acceso por inconsistencias del sistema, y quienes no lo hicieron en ese momento y en ese día, quedaron postergados para una fecha a futuro.

Para todos aquellos que les fue aprobado el IFE y no pudieron cargar el CBU en el día indicado, o bien no poseen CBU, la fecha prevista para elegir otra forma de pago o cargar sus datos nuevamente, fue el 16 de abril, si no lo hicieron deben esperar una nueva fecha.

Para los que sí pudieron cargar la CBU, la fecha de pago comienza del día 21 de abril y hasta el día 5 de mayo según número de finalización de su DNI. En este caso es sólo un número por día.

Para todos aquellos que por algún motivo no hicieron el trámite en su momento o bien les fue rechazado, podrán volver a hacerlo a partir del día 22 de abril. Al menos esa es la información hasta el día de hoy.

Tasas Municipales

Con buen criterio la Municipalidad de Victoria fue prorrogando algunos vencimientos. En el caso de la Tasa General Inmobiliaria y de Obras Sanitarias (servicio no medido) así como la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad (Tasa Comercial), el vencimiento de este mes se prorroga hasta el día 30 de abril.

Por otro lado, en relación a la actividad comercial, el horario está limitado desde las 8 hs. hasta las 20 hs., con la única excepción de los delibery de alimentos, que se extiende hasta las 23 hs.

Impuestos Provinciales

Para aquellos monotributistas que abonen el impuesto sobre los Ingresos Brutos mediante el Régimen Simplificado y a su vez estén en categoría A o B, no van a pagarlo durante este mes de abril.

Además la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) ha pospuesto ciertos incrementos de impuestos que tenía previsto, así como las recategorizaciones y exclusiones de oficio, suspendiéndolas hasta el día 30 de abril.

Por otro lado, aquellas empresas que deben inscribirse en el Registro Industrial de la provincia, el plazo para hacerlo se extiende hasta el 31 de julio. Por su parte la Administración Federal de Ingresos Publicos (AFIP) suspendió por 90 días el inicio de las ejecuciones fiscales, plazo que finalizará a fines de junio.

AFIP

Las Resoluciones Generales emanadas de AFIP han sido muy pocas durante este tiempo.

Por tercera vez se ha ampliado el periodo de la feria extraordinaria y por lo tanto quedan suspendidos los plazos procesales correspondientes. Por el momento se extiende hasta el día 26 de abril.

Mediante el Decreto 332/2020 y también el Decreto 347/2020, se establecieron una serie de beneficios a empleadores, entre ellos, rebajas en el pago de contribuciones patronales al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y en casos particulares evalúan la posibilidad para que el Estado nacional colabore con el pago de los sueldos de aquellos empleadores perjudicados económicamente al tener sus ventas vedadas.

Si bien sobre este último punto aún no existe nada definido, la AFIP mediante la Resolución General 4693/2020 estableció que los empleadores, a los fines de beneficiarse, deben inscribirse en un sistema denominado “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP”, al que se accede mediante clave fiscal y tuvieron plazo para hacerlo entre el 13 y el 15 de abril.

Para poder cumplir con dicha inscripción, la AFIP a través de la RG mencionada (4693/2020) postergó los vencimientos de aportes y contribuciones que se realizan a través del Formulario 931 para los días 16, 17 y 20 de abril, según número de CUIT.

Posteriormente y en base a los datos aportados e información que en el futuro se requiera, se analizará si dicho empleador cumple o no con los requisitos definidos.

Entidades bancarias

A los efectos de descongestionar la actividad financiera de las entidades bancarias a partir del lunes se habilitó la apertura de sistema de pagos extra bancarios (Rapipago, Pago Fácil entre otros).