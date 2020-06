Los temas tributarios, financieros y asistenciles, conforman un complicado sistema que se modifica o actualiza en forma permanente, cuyo conocimiento interesa a un sector importante de la sociedad. A raíz de esto, el contador Fabián Zorzabal en exclusiva para Paralelo 32, actualiza nuevamente el tablero de novedades y medidas urgentes.

# Montributistas. Se extendió el plazo para de no dar de baja a monotributistas por falta de pago. Esto ya viene ocurriendo desde el inicio de la pandemia. Los incumplimientos de marzo, abril y mayo no se tomarán en cuenta a los fines de determinar la baja en el régimen simplificado. Asimismo, por la misma norma también se extendió el plazo para la aplicación del procedimiento de exclusión de pleno derecho por no cumplir con los requisitos necesarios para ser monotributista.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social determinó que aquellas prestaciones por desempleo que vencen en los meses de mayo, junio y julio, automáticamente son extendidas hasta el 31/08/20.

# Créditos a Tasa 0 %. Se extendió el plazo para hacer la solicitud de los créditos que ya hemos mencionado varias veces en esta columna. Ahora hay tiempo hasta el 30/06/20 para gestionarlos.

# Medidas que pueden traer importantes consecuencias. La semana pasada comentábamos en esta misma columna que las reservas en el BCRA estaban bajando cada vez más, día a día, y las medidas correctivas dictadas por la Comisión de Nacional de Valores no tuvieron el resultado esperado.

Gran revuelo se produjo con la Comunicación “A” 7030 del Banco Central de la República Argentina, a través de la norma, puso restricciones a los importadores para la compra del billete norteamericano. En consecuencia, si ellos tienen dólares declarados, deben usar esos dólares para realizar las importaciones en lugar de pedirle al BCRA que se los venda. Es una medida bastante lógica teniendo en cuenta que las demandas de los importadores eran cada vez más altas, aunque es sabido que la actividad económica es cada vez menor.

En la práctica, los importadores no podrán hacerse de dólares para comprar los productos, esos productos por lo tanto no entran al país y obliga al desabastecimiento o a la sustitución de importaciones. Ya está ocurriendo que los importadores están avisando a sus clientes que no les van a vender esos productos hasta que el panorama aclare. Si esta situación se prolonga en el tiempo, dichos estos empresarios deberán adquirir esos dólares a través de operaciones bursátiles, el problema es que no es lo mismo hacerlo a 70 pesos (oficial) que a 115 (MEP o CCL) si esto no se soluciona tendremos un gran aumento en el valor de los productos que sean importados.

# ¿Se arregla la deuda con bonistas? La semana pasada habíamos dicho que el día 2 de junio vencía el plazo para aceptar o rechazar la propuesta del gobierno para el pago a bonistas y de esa manera saber si se cae en default o se llega a un acuerdo. Pues bien, el Ministerio de Economía se extendió el plazo hasta el 12/06/20 a las 18 hs de Argentina (17 hs. De New York).

# Mercados y Economía no siguen el mismo camino. Decididamente algo no funciona bien. El índice Merval que refleja la cotización de las principales acciones de empresas en el país casi ha regresado a máximos históricos (en pesos por supuesto). Por otro lado, la economía va a caer casi un 10 % este año, la recaudación tributaria baja de manera ininterrumpida, crecen las suspensiones y los despidos y la pymes cierran. Es por eso que el titulo dice que mercados y economía no necesariamente van de la mano. Claro que todo tiene una explicación razonable y es que si Argentina no cae en default y arregla la deuda con sus acreedores (y eso es lo que piensan los actores del mercado sin dudas), entonces las acciones de las empresas pasan a ser una opción muy atractiva para fondos del exterior. Como es lógico, alguien podría objetarme que dichas acciones no están baratas porque justamente el índice está casi en máximos. Pues bien, lo aclaro, el Merval está casi en máximos (a la fecha que estoy escribiendo esta columna) pero medido en pesos. Si Argentina sigue integrada al mundo después del arreglo, esas empresas van a pasar a valorizarse en dólares para los inversores y cuando eso pasa estas acciones tendrán comparativamente una mayor diferencia económica.

Por ejemplo, el ADR Grupo Financiero Galicia, desde fines de abril ha subido un 100% en dólares. Llegó a valer 5.50 U$D y en poco tiempo subió a 10 U$D. Alguien podría pensar que ya subió bastante, pero para volverlos a la realidad les doy otro dato, en enero de 2018 llegó a valer 73 U$D.