“Tratamos de buscar la paz pero si te proponen guerra, uno debe defenderse”

Aranguren- El intendente Luis Siebenlist realizó un balance de sus primeros doce meses de gestión. Obra pública, proyectos concretados, los que siguen en agenda, la economía y política local, lo que se pudo hacer y lo que no en un año marcado por la pandemia. “Se terminó un año complicado –dijo- que no imaginábamos en relación al panorama sanitario. Estábamos comenzando y la pandemia modificó todo. Pero salimos adelante y cumplimos nuestras obligaciones”.

Puntualizó que “en lo económico lo más complicado sucedió entre junio y julio del año pasado, porque fue un ‘parate’ general que se dio previamente, en abril, donde todo estuvo cerrado, cayó la actividad económica, la coparticipación, que es un flujo fundamental para nosotros. Tenemos una recaudación interna aceptable, pero dependemos en gran parte de la coparticipación”.

Siebenlist señaló que “El vecino acompañó en líneas generales, pagando sus impuestos, pero también quedándose en casa, aceptando las disposiciones que se fueron tomando. De a poco fuimos normalizando todo, mejoró nuevamente la recaudación y pudimos mantener servicios, cumplir con sueldos y hasta aumentarlos, para que los trabajadores no pierdan ante la inflación”.

El covid complicó todo. La economía, pero también la situación sanitaria. Aranguren no es la excepción. “Hasta el momento no tuvimos gran impacto en cuanto a cantidad de contagios, y para ello tuvo mucho que ver el trabajo conjunto que hicimos con el Centro de Salud, la Policía y demás referentes institucionales. Tenemos cinco ingresos a la localidad, por lo que demandó mucha gente poder cumplir con los controles que se fueron haciendo en el tiempo, algunos permanentes y otros rotativos. Pero sirvió. Tuvimos alrededor de 30 casos en total, todos ya recuperados. Pero no debemos relajarnos, porque el virus no desapareció”.

Política, coincidencias y disidencias

Luis Siebenlist reconoció que desarrollan una gestión “que busca nexos, sin importar las banderías políticas”. Planteó que “Trabajamos en conjunto con municipios de la zona, coordinados, para ser eficientes. Lo hemos hecho con Ramírez, pese a ser de partidos políticos diferentes. Habla de madurez de ambos lados, sabiendo que tenemos que ayudarnos y potenciarnos, no ponernos palos en la rueda. Lo importante es que la gente vea que priorizamos a la gente por sobre todas las cosas. Otro ejemplo es el Nodo que estamos armando para el tratamiento de los residuos junto a localidades vecinas. Es una articulación interestatal en la gestión de residuos, formando parte también Ramírez, Nogoyá, Hernández, Lucas González, entre otros lugares”.

Como contrapartida, el presidente municipal reconoció que la relación con la oposición local no resulta sencilla. “Tratamos de buscar la paz pero si te proponen guerra, uno debe defenderse. Creo que por ser el primer año de gestión, fue muy apresurado, por ejemplo, tener pedidos de informes cuando llevábamos quince días de gobierno. Se necesita un tiempo prudencial para ordenar todo, la documentación, el personal, la administración general, los expedientes, archivos, no es un trabajo simple. Fuimos muy cuestionados, consideraban que tenían que ser una oposición que solo se opone, y yo creo que hay que ser oposición constructiva, más aún en este tiempo, que no es normal, en medio de una pandemia”.

“Cada uno defiende lo suyo, lo respeto, pero no me parecieron buenas algunas formas, siento que hubo demasiadas críticas. Yo fui oposición, estuve de los dos lados, por eso hago este análisis. Debemos ser serios, generosos en el buen sentido de la palabra, acompañando lo que hay que acompañar y oponiéndonos a lo que debamos oponernos, no a todo”.