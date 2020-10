Nogoyá.- El pasado 11 de septiembre, dio comienzo en toda la provincia el reclamo de trabajadores y trabajadoras de Salas de Juegos, en su mayoría del sector privado, pidiendo a las autoridades la reapertura de los establecimientos. Así como sucedió en Nogoyá, en otros puntos de la provincia el reclamo también se hizo oír, asegurando que el mismo iba a tener continuidad semanalmente hasta tanto se brinde una respuesta al sector.

Los trabajadores llevan seis meses sin abrir, los salarios han sido reducidos al 75%, y en ocasiones es cobrado en cuotas el equivalente a una jubilación mínima de 16.700 pesos y la empresa debería abonar lo restante hasta cubrir el 75%.

En ese marco, empleados de la sala que funciona en San Martin y Centenario de nuestra ciudad, mantuvieron un encuentro con el intendente Rafael Cavagna.

En el encuentro, los trabajadores entregaron protocolo elaborado y reiteraron las intensiones de volver a trabajar. Por su parte el intendente manifestó que es su obligación recibir las inquietudes de los vecinos “somos conscientes que las decisiones de habilitación de actividades están sujetas a lo que las autoridades competentes crean que es conveniente para el bienestar del conjunto de la sociedad” aseguró Cavagna tras el encuentro en donde también contó que los empleados le han manifestado la preocupación, la intención de retomar la actividad laboral y el compromiso en este contexto de pandemia. “Nos presentaron una serie de protocolos a lo cual cumpliremos con la elevación de los mismos ante quien corresponda y estará sujeto a las decisiones de los especialistas. Nosotros respetaremos lo que se crea conveniente para nuestros vecinos porque se trata de un trabajo conjunto entre los diferentes estamentos, como lo venimos haciendo desde un principio”.

“Posiblemente esta semana marchemos a Casa de Gobierno, hasta el momento no tenemos respuestas, realizamos como siempre las protestas pacificas con el propósito de querer volver a trabajar porque no estamos percibiendo los haberes, queremos una pronta solución para poder volver a la normalidad y regularizar deudas que venimos acumulando. El intendente nos recibió y continuamos a la espera de una respuesta ante esta situación que se torna cada vez más preocupante” indicó uno de los trabajadores al tiempo que lamentó que no hay ni siquiera una perspectiva acerca de un protocolo a implementar.