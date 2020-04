(Por José Cornejo/colaboración Josefina Figueroa y Boris Katunaric).- Tóxico se estrenó este 23 de abril por CINE.AR.Jazmín Stuart reflexiona sobre esta coincidencia y cómo el arte puede predecir el futuro.

¿Cómo estás viviendo la cuarentena?

Jazmín Stuart: Agradecida de poder transitarla más o menos cómoda sabiendo que hay tanta gente a la que se le complica muchísimo. También agradecida de poder estar con mi hijo. Aprovechando para hacer cosas pendientes, aparte de limpiar la casa todo el día y cocinar y contener al hijo, aprovechando para ver películas, leer, tratar de mantener la cabeza en funcionamiento. Disfrutando de cosas como el estreno de Tóxico que, dentro de este contexto, estrenar una película es algo rarísimo.

¿Proyectaban que Tóxico, una película que habla de una pandemia, se iba a estrenar en este momento?

JS: Nunca imaginamos que lo que narra la película podía transformarse en realidad. Además es gracioso porque es la segunda película que hago sobre una pandemia. La primera es Fase 7 de Nicolás Goldbar con Daniel Hendler, que se estrenó en 2009. Cuenta la historia de una pareja que espera un bebé – en el rodaje yo estaba embarazada de verdad de 8 meses – y están el un contexto de cuarentena. A partir de ahí sucede una trama muy delirante dentro del edificio, persecución entre vecinos, todo una locura. La película está en cine.ar y fue una de las películas más vistas en esta temporada de cuarentena. Tóxico también va a generar mucha resonancia porque hay un montón de elementos que estamos viviendo. Ésta película es todavía más delirante, tiene un humor muy loco.

¿Es una película de humor?

JS: Tiene pinceladas oscuras, es un humor muy particular. No es una comedia luminosa sino que el humor se desprende del absurdo… aunque hoy no resulta tan absurdo porque lo estamos viviendo.

Los cines están cerrados. ¿Cómo va a circular la película?

JS: Surgió la posibilidad de estrenarla en el canal de televisión de Cine.ar. Después va a estar online en la plataforma web de Cine.ar durante una semana y hay que ver qué pasa después. Esto está pasando con muchas películas que se estrenaron en estos meses. Hay que si la cuarentena empieza a disminuir y empezamos a retomar nuestra vida social, qué va a pasar con esas películas. ¿Se estrenan nuevamente en salas? Todos los productores están evaluando esas cosas.

¿Qué ocurre en la película que esté conectado con lo que pasa en Argentina?

JS: La realidad de Tóxico es un mundo difícil. No hay un paralelo directo pero sí hay elementos que son reconocibles. Actué una escena en un hospital y calculo que el panorama de hoy no debe ser muy distinto. Hay varios elementos que pueden volverse reconocibles.

¿Cómo están viviendo económicamente este momento actores y actrices?

JS: Es una muy buena pregunta. Depende. Los actores que han trabajado en este último tiempo tienen sus ahorros y su manera de sobrevivir. Pero hay un montón de trabajadores en cultura y en arte que trabaja en el teatro off, centros culturales, artistas callejeros. Hay muchísima gente que en este momento la está pasando muy mal, que están tratando de resistir.

¿La Asociación Argentina de Actores (AAA) está ayudando de alguna manera?

JS: La verdad es que no sé cuál es la movida con la AAA. Yo me estoy enterando de movidas que están ligadas a la autogestión de agrupaciones de la cultura y el arte que son quienes no tienen recursos.

¿Cuándo se puede empezar a ver la película y dónde?

JS: La primera emisión de tele por Cine.ar fue el 23 y 25 de abril. Luego va a estar disponible y gratuita en la plataforma de Cine.ar.