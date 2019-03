Tiana y la cumbia grabó su primer material discográfico

Crespo– El conjunto de cumbia local que lideran los vocalistas Sebastián Ramírez y Betiana Barreto y componen además los músicos Matías Junk (guitarra), Claudio Rau (teclado), Matías Metz (timbal), Pedro Regner (conga), Bautista Pais (bajo), Gonzalo Romero (octapad), grabó su primer material discográfico.

“Ella y yo”, es el título del disco que en cierto modo rinde homenaje a los creadores del grupo, los cantantes Betiana y Sebastián, que a fuerza de perseverancia lograron consolidar el conjunto en un corto lapso. “La perseverancia fue nuestro sello –afirma Sebastián-. Tenemos familia, trabajo, somos bomberos y le pusimos mucha dedicación a seguir buscando otros músicos cuando alguno se iba”.

Hoy, el conjunto tiene sonido propio para el escenario, logrado con esfuerzo del grupo.

El trabajo fue grabado en un estudio de Rosario, propiedad de Jorge Barreto, hermano de Betiana, con el sello Zaino Producciones y se espera que esté listo a mediados de marzo. Las primeras grabaciones se hicieron en octubre y ahora sólo restan algunos arreglos en dos temas. “Mi hermano es socio con el hijo de Monchito Merlo –señala la cantante- es el ingeniero de Los Palmeras, por lo que el trabajo se atrasó un poco, viaja mucho, y es quien nos está haciendo la masterización. Es un sello chico –agrega- que da mucho apoyo a los músicos independientes y la verdad que nos dio una gran mano, nos tuvieron paciencia con la suba de precios, porque arrancamos con un presupuesto y por el aumento del dólar terminamos con casi el doble”.

El material saldrá con doce temas, de los cuales siete son temas propios, con letras de Julián Ramírez y de Betiana Barreto. “Lo convencional es hacer covers y más en un grupo de cumbia, lo que nosotros hicimos nos va a llevar a otros sectores y dará mucho más valor porque justamente la mayor parte de la música tropical que se escucha ya está hecha, pero hacer algo nuevo es muy difícil”- explica Sebastián. La meta del grupo, que quiere formar parte de la movida cumbiandera, es ir un poco más allá, con forma y estilo propio, con sus músicos y la impronta que cada uno puede ponerle.

El conjunto empezó a formarse en 2015 y hace un año logró estabilizarse con el mismo grupo de músicos. “Cada uno tiene compromisos laborales y ensamblar a cada músico nuevo que llega también lleva su tiempo, además no hay músicos de cumbia, acá es más de la música alemana, folclore o rock”- precisan los líderes del grupo. Si bien la idea de tener un conjunto profesional les llevó su tiempo, ahora disfrutan de lo que será el primer disco. Como antecedente hay una grabación hecha en un estudio de Ramírez, hace tres años, a modo de iniciativa para llegar al disco.

“Grabar a nivel profesional siempre es muy complicado y muy costoso, nuestro grupo está registrado a nivel nacional, hicimos todos los trámites y llegó la oportunidad de un subsidio del Instituto Nacional de la Música (INAMU) que nos permitió grabar el disco”- detalla Betiana. El subsidio de 20 mil pesos, con cargo a rendición de cuentas, solventó una parte de la grabación y el resto fue costeado con recursos aportados por los integrantes del grupo y por cachet de sus presentaciones en público. También demanda como contraprestación actuaciones solidarias.

Los comienzos

– Hagamos un repaso para contarle a los lectores cómo surge Tiana y la cumbia.

Betiana- Nos conocimos en el cuartel de bomberos, nos juntábamos a comer algo con los compañeros y empezamos a cantar. Yo ya cantaba folklore, que de paso tengo dos discos de música litoraleña.

– ¿De dónde sos oriunda?

– De Victoria. Hace siete años que estoy en Crespo y cuando llegué me cambió todo culturalmente. La música litoraleña quedó a un lado, me empezaron a gustar otras cosas y por la distancia también me costaba sobrellevar el grupo que tenía. En ese momento apareció un grupo de cumbia, me buscaron para ser la voz principal, a la par participaba de la Banda Infanto Juvenil de la Escuela de Música y con Sebastián cantábamos en fiestas privadas, distintos géneros musicales, como dúo. Cuando salgo del grupo de cumbia le propuse formar un grupo con músicos, porque nosotros siempre cantábamos con pistas, pero no es lo mismo para hacer cumbia.

“Tener un grupo es otra cosa, otra historia, el grupo humano es mucho más lindo y más valorado por el público más allá de que por ahí comercialmente o económicamente es más redituable cantar con pistas”- explican los entrevistados. Para ellos los momentos de ensayo, de escenario con su grupo musical marcan otra presencia y les permite disfrutar de la ida y vuelta, interactuando con el público.

Mientras siguen con sus presentaciones y esperan que salga el material discográfico empezaron a planificar la presentación. “Nos va a apoyar la Municipalidad, vamos a actuar en el Anfiteatro del Lago, solo tenemos que confirmar la fecha”. Para esa ocasión esperan estar acompañados por otros grupos y su interés es colocar una urna para que el público pueda colaborar con una institución de bien público cumpliendo con exigencias de la INAMU, de realizar eventos solidarios. El primero será este domingo 3 de marzo en Nogoyá. Tiana y la Cumbia actuará junto a Uriel Lozano y otros grupos musicales, en un festival a beneficio de Guillermina, una niña no vidente de aquella localidad que necesita hacerse en la China una cirugía de células madres, para lo que se requiere reunir 500 mil dólares.