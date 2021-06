Nogoyá.- En las últimas semanas las redes sociales de los nogoyaenses se han revolucionado de manera positiva a raíz del surgimiento de un perfil de Instagram que rescata rincones inhóspitos o poco cotidianos del pueblo.

“The Nogo Republic” se presenta a sí mismo como un lugar que muestra fotos accidentales sin editar de pedacitos de Nogoyá con una temática distinta por semana, definiéndose como colaborativa, ya que todos los usuarios pueden sumarse con su foto a las propuestas.

Detrás de “The Nogo Republic” obviamente hay alguien que ideó todo, que accedió a ser entrevistada por Paralelo 32 pero prefirió conservar el anonimato, aunque permitiéndonos contar que tiene 16 años, que cursa sus estudios secundarios en la ciudad y se define como gustosa del arte. “Me gusta mucho leer y escribir, dibujo, hago danzas, ahora también salgo a sacar fotos”, definió la autora del perfil que mantiene cautivada a la comunidad.

Contó que la página fue creada hace poco más de un mes, alcanzando los 700 seguidores en la actualidad y con la proyección de ir sumando cosas nuevas para mostrar más de la ciudad.

“En realidad quería hacer algo que de alguna manera involucre a todos los nogoyaenses y que puedan aportar algo que quede para siempre y muestre los detalles que no vemos en lo cotidiano, entonces pensé en hacer esta página y proponer consignas poco tradicionales. Esa fue la idea principal, hacer algo en conjunto con todos y que todos se sientan parte” explica.

La primera propuesta surgió tras una caminata de la autora, “empecé a ver qué cosa se repetía en cada cuadra, y había mucha cantidad de medidores de luz, de muchos tipos, de distintas épocas y luego la gente me fue sugiriendo mostrar detalles de casas, tenemos una arquitectura muy linda y se merece destacar, tenía que hacer algo con eso” relata al explicar el origen de la segunda temática que mostró detalles de la arquitectura de la ciudad, aleros, molduras, sobre techos, ventanas, gárgolas o cruces.

“Me sorprendió la generosidad y participación de la gente, se unieron enseguida y empezaron a mandar sus propuestas. Además de mandar fotos, se mostraban interesadas en las demás fotos que se subían etiquetando a dueños de las viviendas o de los lugares publicados” señalaron desde “The Nogo Republic”.

“No pienso terminarla a la página, porque hay muchísimas consignas para proponer, incluso se van sumando de parte de los seguidores y además tengo pensando en sumarle cosas nuevas como el documental” señala la creadora y sobre sus palabras pedimos detalles del mismo, ya que también trascendió a tal punto de poner en duda a la ciudad si el hecho realmente sucedió.

Es que Nogoyá es muy especial, sobre todo si de historias insólitas se trata y desde la página participativa realizaron una producción en video titulada “El día que se robaron todos los picaportes” en donde tres personas cuentan como recuerdan ese día tan llamativo de sus vidas.

“Fue una historia que la armé para sumar video y literatura a la página, más allá de las fotos. Por eso pensé en realizar reportajes a personas características de la ciudad, que apenas se lo propuse aceptaron y le dieron el toque especial al video. Fue muy rara la repercusión del video, no me esperé la reacción de la gente que nos pregunta si la historia es real, que no recuerdan bien cuando pasó eso” cuenta entre risas la creadora de la página.

Sin dudas que la idea es un rescate cultural a nuestra idiosincrasia, ha sabido dejar para la perpetuidad rincones que tal vez en algunos años sean demolidos o modificados, ha rescatado historias que nos autodefinen desde lo cotidiano, sin despliegues cinematográficos, con la simpleza de una foto y el sentido de pertenencia al lugar en el que vivimos.

Por último, consultamos a la autora acerca de la repercusión que tuvo en su persona este aporte a la ciudad, a lo que manifestó “al realizar esto me siento súper feliz, porque siempre me gustó lo pintoresco de Nogoyá y ser de ayuda para que otras personas puedan ver nuestro pueblo me encanta y sumar a la comunidad a las consignas es muy bueno, porque es como que la gente piensa en salir al banco, a la verdulería y va pensando también en que fotos puede ir sacando en el recorrido”.

