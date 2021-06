Victoria.- Desde Obras Sanitarias (OS) del municipio están llevando a cabo tareas con el objeto de mantener en actividad las bombas chupadoras ubicadas en el río, ante la profundización de la bajante.

Al respecto el titular de la repartición Sebastián Uhrig, comentó que están trabajando con la hipótesis de las marcas del año pasado, cuando el río tenía 1,30 metros, el pozo de toma todavía conservaba un metro por debajo de la bomba de captación. También resolvieron realizar algunas remodelaciones en el fondo del mismo.

En medio de esto están restaurando las bombas chupadoras ubicadas en la dársena, detrás de los galpones del puerto. Será una alternativa en caso de ser necesaria su utilización. “Esto nos da tranquilidad” dice Uhrig, porque si la bajante impide que funcione el pozo tradicional se capta desde la dársena. La ubicación de estas últimas trabajan en un sector que permite operar con una mayor profundidad de agua.

Limpieza

Comentó por otra parte que cuando se cortó el servicio por varias horas hace unas semanas, se llevaron a cabo tareas de limpieza, especialmente por la presencia de almejas, que obligaron a la tarea de mantenimiento de extraer los filtros donde estaban alojados los bivalvos y revisar los caños. Este es un problema que recrudece cuando hay bajante porque se pegan en los filtros especialmente.

Teniendo dos lugares donde se podrá chupar agua, cuando hay que hacer mantenimiento en una u otra terminal, no se cortará el servicio porque siempre habrá una bomba trabajando.

Actualmente el río permite la captación en forma normal y la única complicación que tuvieron fue por la presencia de almejas. Otro problema que se presenta con las bajantes es el aumento de turbidez del agua, que les exige utilizar una mayor cantidad de policloruro para cristalizarla.

Hay un dato que no mejora y es el volumen de agua que se gasta (decir que se consume no es exacto porque en parte se podría estar gastando volúmenes evitables). Se están produciendo alrededor de 14 millones de litros de agua potable por día, que es la capacidad máxima que tiene el tanque de cemento del centro (calle Italia), volumen que permite cubrir la demanda de la población. Esta realidad es distinta en verano cuando se potabilizan alrededor de 20 millones y no alcanzan a abastecer el consumo diario.

Explicó que esto es producto de la utilización de piletas, por un lado, y el riego por otro, que se “llevan” en total entre 4 y 5 millones de litros por día, mientras que el consumo familiar es más o menos el mismo a lo largo del año. La administración municipal está llevando a cabo una nueva obra en la planta que permitirá aumentar el número de decantadores, que posibilitará incrementar la producción de agua potable a 28 millones/litros/día, en cuyo caso se duplicaría el gasto económico. “Con estas modificaciones no tendremos problemas para cubrir el servicio en verano”.

