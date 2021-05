Star+ llega a Latinoamérica con un catálogo sorprendente de cine, series de TV, documentales y deporte

Ya tenemos fecha de lanzamiento para Star+ en Latinoamérica. El servicio de streaming de Disney confirma su llegada para el 31 de agosto en Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela, e incluirá ESPN gratis.

El servicio, que será un poco diferente a lo que Disney ofrece en México o España, hará gala de un gran catálogo de contenido deportivo que estará integrado dentro de la oferta de la plataforma. En este sentido, Star+ para Latinoamérica incluirá todo el contenido de ESPN, como eventos en vivo de las ligas más importantes y shows deportivos.

Además, tendrá disponible todas las series, comedias animadas, películas, documentales. También producciones originales de Star, regionales e internacionales, incluyendo contenido exclusivo.

Será el punto central que aglutine todo The Walt Disney Company que queda fuera de Disney+. Esto incluye los contenidos de Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, Star Original Productions, National Geographic Original Productions y ESPN.

Catálogo de Star+ en Latinoamérica

Star+, como no podía ser de otra forma, tendrá disponible en su catálogo todas las series de estreno, incluyendo las más populares. Estrellas, algunos nombres de peso como This is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Mayans M.C., Pose, Outlander, Genius (de National Geographic), Snowfall, 9-1-1, S.W.A.T. y The Resident, entre otras.

Además, como en el caso de España, Star+ en Latinoamérica incluirá también títulos icónicos, como Grey´s Anatomy, 24, Homeland, Modern Family, Lost, How I met your Mother, The X Files y Prison Break. El servicio también ofrecerá producciones originales Star como Big Sky, Love Victor, Dollface, A Teacher, Rebel, Helstrom, Y: The Last Man, Black Narcissus y Hip Hop Uncovered. Un catálogo, el del contenido original, que se ampliará semanalmente.

Respecto a las series animadas de comedia, también estarán disponibles desde el lanzamiento Family Guy, American Dad!, Futurama, Bob´s Burgers, Duncanville y la nueva serie original Star: Solar Opposites.

Todos los grandes éxitos de taquilla propiedad de Disney, así como los estrenos recientes en cines, estarán disponibles a través de Star+, como Nomadland.

Star+ incluirá también películas de fondo de catálogo, así como aquellas de la factoría FOX y otro éxitos. Entre ellas destacan algunos títulos como Judy y The Empty Man, Deadpool y Deadpool 2, Logan, Bohemian Rhapsody, El Diablo Viste a la Moda o Jojo Rabbit. También colecciones de películas como Alien, Duro de Matar, El Planeta de los Simios y Búsqueda Implacable.

Más estrenos tras el lanzamiento

A partir del lanzamiento de Star+, se irán estrenando series de diversos géneros que presentarán relatos históricos, culturales y sociales propios de la región. Contenido local que se irá sumando al catálogo.

Serán título como Santa Evita, No fue mi culpa y la tercera temporada de Impuros; comedias, como El Galán y Los Protectores; biopics, como la historia de Pancho Villa y la historia de Silvio Santos; comedias dramáticas, como Terapia alternativa y El Encargado; docurealities, como Bios. Vidas que marcaron la tuya (episodios de Titãs, Calamaro y Aterciopelados); y el thriller Insania.

ESPN gratis integrado en la oferta

El contenido deportivo nacional e internacional estarán en Star+ gracias a que incluye ESPN gratis, con una extensa gama de Ligas y campeonatos.

Habrá contenido de eventos en vivo de fútbol, incluyendo la CONMEBOL Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB, NHL. También tendrá disponible contenido de de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo y MMA (como, por ejemplo, UFC), entre otros deportes.

Relacionado con los eventos deportivos, Star+ ofrecerá exitosos programas latinoamericanos, como SportsCenter y ESPN KNOCKOUT, así como las series y documentales de la marca ESPN.

Fecha de lanzamiento y precio

Star+ será un servicio de streaming de entretenimiento general y deportes complementario pero independiente del servicio Disney+ en esta región.

Se lanzará el 31 de agosto de 2021 en América Latina, incluyendo a Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Aunque la compañía todavía no se ha pronunciado de forma oficial sobre cuanto costará Star+ en Latinoamérica, un tweet promocional apuntaba a un precio (en dólares) de 7,50 dólares de forma independiente y 8,99 dólares si se contratase en paquete con Disney Plus.

El precio, que no está confirmado, podría variar al lanzamiento y ser diferente en función de los valores regionales para cada país.

