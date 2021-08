En la noche de este jueves, el Consejo Directivo se reunió con los delegados de los clubes que participarán del Torneo Oficial 2021, para realizar el sorteo del mismo.

Antes de comenzar a sortear, el Presidente Rubén Ceballos, aclaró que el Club Sauce de Luna no iba a participar de nuestro campeonato con las categorías mayores, dado que su delegado declinó la participación en la reunión de la semana pasada. A continuación se sortearon la Zona Sur, que tendrá cinco equipos, Zona Centro, que tendrá seis equipos, pero Diego Maradona juega con Sub-20 y Sub-17, y Zona Norte, con cinco equipos.

Luego se puedo dialogar con el Jefe de la Policía Departamental Paraná, Raul Menescardi, y la Comisaria Belen Galiano, sobre las funciones que realizarán los efectivos policiales durante nuestro campeonato.

Además los delegados aprovecharon para consultar sus inquietudes con respecto al trabajo que desempeñará la policía, teniendo en cuenta que las actuales restricciones no permiten el ingreso del público a la cancha.

Para finalizar el cónclave, se decidió armar un nuevo protocolo, entre Consejo Directivo y delegados, que les sirva a nuestros clubes económicamente para solventar los gastos que acarrea un domingo de cancha. Para lo cual se esperará hasta que se publiqué un nuevo Decreto Nacional de Urgencia. Esperando, con el deseo, de que se habilite un aforo relativo a las capacidades de los estadios de nuestros clubes.

Fixture – Zona Sur (2da ronda se invierte localía)

1° Fecha

Cañadita Central vs Atlético Sarmiento

Atlético Unión vs Seguí FBC

Libre: Asociación Cultural

2° Fecha

Asociación Cultural vs Cañadita Central

Atlético Sarmiento vs Atlético Unión

Libre: Seguí FBC

3° Fecha

Cañadita Central vs Seguí FBC

Asociación Cultural vs Atlético Sarmiento

Libre: Atlético Unión

4° Fecha

Seguí FBC vs Atlético Sarmiento

Atlético Unión vs Asociación Cultural

Libre: Cañadita Central

5° Fecha

Asociación Cultural vs Seguí FBC

Cañadita Central vs Atlético Unión

Libre: Atlético Sarmiento

Fixture – Zona Centro (2da ronda se invierte localía)

1° Fecha

Atlético María Grande vs Deportivo Tabossi

Viale FBC vs Atlético Litoral

Diego Maradona vs Atlético Arsenal (Sub-20 y Sub-17)

2° Fecha

Atlético Arsenal vs Atlético María Grande

Deportivo Tabossi vs Viale FBC

Atlético Litoral vs Diego Maradona (Sub-20 y Sub-17)

3° Fecha

Atlético María Grande vs Atlético Litoral

Diego Maradona vs Viale FBC (Sub-20 y Sub-17)

Atlético Arsenal vs Deportivo Tabossi

4° Fecha

Diego Maradona vs Atlético María Grande (Sub-20 y Sub-17)

Atlético Litoral vs Deportivo Tabossi

Viale FBC vs Atlético Arsenal

5° Fecha

Atlético Arsenal vs Atlético Litoral

Atlético María Grande vs Viale FBC

Deportivo Tabossi vs Diego Maradona (Sub-20 y Sub-17)

Fixture – Zona Norte (2da ronda se invierte localía)

1° Fecha

Deportivo Bovril vs Juventud Sarmiento

Unión Agrarios Cerrito vs Juventud Unida

Atlético Hasenkamp vs Unión Alcaraz

2° Fecha

Unión Alcaraz vs Deportivo Bovril

Juventud Sarmiento vs Unión Agrarios Cerrito

Juventud Unida vs Atlético Hasenkamp

3° Fecha

Deportivo Bovril vs Juventud Unida

Atlético Hasenkamp vs Unión Agrarios Cerrito

Unión Alcaraz vs Juventud Sarmiento

4° Fecha

Atlético Hasenkamp vs Deportivo Bovril

Juventud Unida vs Juventud Sarmiento

Unión Agrarios Cerrito vs Unión Alcaraz

5° Fecha

Unión Alcaraz vs Juventud Unida

Deportivo Bovril vs Unión Agrarios Cerrito

Juventud Sarmiento vs Atlético Hasenkamp

Me gusta esto: Me gusta Cargando...