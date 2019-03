** Me levanté una mañana lleno de dudas sobre quién soy. Al borde de la angustia corrí a preguntárselo a Facebook, a Linkedin, a la Afip, a ‘la nube’… Fue un alivio enorme, ellos saben tanto sobre mí y además tienen memoria perpetua. Expresé un pffff! de relajación. No necesito temer ni de los olvidos ni de amnesias temporales. Ellos saben más sobre nosotros que nosotros mismos.

** ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy? Porque ser no es exactamente lo que uno piensa sobre sí mismo sino lo que declara el espejo de quienes nos conocen o han oído hablar sobre nosotros.

Marck Zuckerberg y otros gobiernan uno de los cerebros más grandes del universo, donde todo está registrado, desde nuestra filiación civil hasta nuestros gustos, mascotas, chateos ultra privados, si preferimos vinagre o aceto para la ensalada, con qué frecuencia tomamos analgésicos, estudios cursados, ingresos, estado de salud, situación ante la Afip, o el último primo perdido que logramos contactar…

** Nuestra memoria nos sobrevivirá. Tan solo la última creación de Hewlett Packard Enterprises, bautizada The Machine hace un par de años, es capaz de “leer” 160 millones de libros de una vez. La definen como “la memoria única más grande del mundo”. La profecía bíblica nos anticipó aproximadamente en el año 90 dC, en Apocalipsis 13:16, que todos los pobladores de la Tierra seríamos identificados con un número “y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la Bestia o con el número de su nombre” (algo así como el DNI ¿no?)

Aterrizando en territorio argento

** ¿Es o solo nos parece que la evolución nos está jodiendo y no nos damos cuenta? Una verdadera evolución es la que tiende a procurarnos una mejor vida, pero si fuera así, deberíamos decir que a nuestro país no ha llegado, por más que le carguemos datos todos los días desde nuestro celular y PC a los cerebros mágicos instalados en alguna parte del mundo.

** Si no fuera porque la corrosión (ojo, no es lo que usted quiso leer) se está comiendo hasta los hierros de los balcones y nunca se sabe cuándo se derrumbará el de nuestra propia casa… la verdad es que nuestra querida Argentina está para alquilar un balcón y sentarse a mirar el obsceno espectáculo de su decadencia, que comenzó hace mucho pero no habrá acuerdo sobre el cuándo. Pero solo pueden balconear los que viven de rentas, al resto solo le queda remar, vivir de planes, dedicarse al cuento del tío, o ganar algún cargo gubernamental.

** Son muchos los que no bajan los brazos, desde empresarios hasta laburantes y buscavidas, por eso podemos decir que la Argentina es un país mejor que sus gobernantes. Vaya nuestra enorme gratitud para con todos ellos y nuestro respeto por el buscavidas, por una sencilla razón; las condiciones están dadas para hacer la plancha en casa administrando cuatro o cinco asignaciones por hijos que comen en la escuela, más algún subsidio por desempleo y la jubilación de la vieja, que vive con nosotros. Pero el buscavidas camina cada día, pregunta, pone el lomo, vende su sudor.

Mundo planero

** Pasan los años y no hay bajas en los reclamantes de planes sociales, solo altas. Desde 2006 a la fecha se incorporaron además unos dos millones de empleados públicos de los cuales un millón y medio no tienen tarea asignada. Unos 4 millones de hombres y mujeres fueron jubilados sin aportes, completan el cuadro de un Estado que pretende ser generoso hasta más allá de donde le da el cuero.

** Tanto se ha extendido la crisis y los cambios en el campo productivo y laboral, que la emergencia se prolongó convirtiéndose en un derecho adquirido y hasta en una cultura. El “me tienen que pagar” se instaló para quedarse, pasan años y los planes no cambian de titulares. Tranquilos, ahora llegan las elecciones y tenemos algunos cientos de miles de precandidatos en el país que resolverán todos los problemas (los de ellos).

Paso, paso, paso, se viene el…

** Hay algunos miles de listas en todos los niveles y eso significa unos 800 mil argentinos que se ofrecen como reemplazos de los que están, que, aun dejando sus cargos, no todos regresan al campo privado. Hay una especie de pacto de solidaridad o de casta. Siempre hay algún espacio para un asesor donde no haga falta, que les permite seguir cobrando en distintas cajas del mismo tesoro. Mientras tanto se incorporarán los nuevos que tendremos que elegir en octubre y la planta seguirá creciendo.

** A propósito, ¿Se vota o no se vota a representantes argentinos para el Parlasur, en los próximos comicios? Eso todavía está en dudas pero, dígame la verdad, ¿a usted le importa o le friega? Digo más ¿conoce a alguien a quien le importe esto de agregarnos candidatos a dedo en las listas para que los metamos en las urnas sin saber a quién votamos y para qué?

** Pero vayamos todavía más lejos, ¿cuántos saben para qué sirve e incluso qué es el Parlasur? Les daremos una ayudita. Su misión está en el nombre: sirve para parlar. Son pura parla y no lo hacen gratis, cobran el mismo sueldo que un diputado nacional y en las mismas condiciones; vale decir que aquel al que no se le cae una miserable idea, también tiene el cobro asegurado a fin de mes y los viáticos. Parlamentan y aprueban cosas que se deberían hacer, pero no son vinculantes. Es decir, ningún país miembro tiene obligación de aceptarlas, ni siquiera de considerarlas.

¿La cachás?

** Las decisiones del Parlamento del Mercosur, que así se llama, no son, por ahora, vinculantes. Las determinaciones de los que allí parlan comenzarán a tener peso efectivo recién en el año 2020, cuando todos los países miembros hayan terminado de elegir a sus representantes a través del voto popular. Hasta el momento, sólo la Argentina y Paraguay decidieron elegir parlamentarios mercosureños mediante el “voto sábana” (quizás se le llama así porque abajo de las sábanas ¡se hace cada cosa!) y mantienen a sus ‘becados’ desde 2015 hasta la fecha.

** Es una especie de refugio para los que quedan en banda cuando se termina un gobierno, o para pagar favores recibidos.

–Te debo una grande, así que vas en la lista como candidato al Mercosur.

_¿Y qué hay que hacer ahí?

–Vos andá las pocas veces que te convoquen y te vas a ir dando cuenta, y si no la cachás no importa, sos inamovible.

** Nuestro país colocó allí 43 representantes, que hoy son 41 por haber quedado en el camino Milagro Sala y José López; esta buena gente fue objetada por razones morales. No por Morales el gobernador de Jujuy –aunque todos tienen que ver con todos– pero igual, ambos están teniendo algunas dificultades para viajar al Uruguay donde está la sede central.