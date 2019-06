La 5° fecha del Torneo Oficial dejó un hecho histórico para la Liga de Fútbol de Paraná Campaña; donde este jueves 20 de junio Soledad Hernández, de Santa Fe, se convirtió en la primer mujer en impartir justicia en el partido de Primera División entre Atlético Litoral y Viale FBC.

Luego del partido, Soledad se brindo para una entrevista con el Departamento de Prensa de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

¿Cómo fue la experiencia de dirigir en Paraná Campaña?

“Lo sentí como un segundo debut. Si bien ya estoy afianzada en Primera División de Liga Santafesina, donde hace siete años que cobro y cuatro años que estoy en Primera, este partido fue una experiencia diferente. Porqué no conocía y me informe con mis amigos que vienen a dirigir aquí en Paraná Campaña para saber un poco más. También dirigir con asistentes a los cuales no conocía también fue otra experiencia, pero ellos (Ivan Ramseyer, 1°asistente, y Nicolas Miños, 2° asistente) estuvieron muy comprometidos en el juego, me ayudaron y también incidieron en las expulsiones que hubo. Venir a Paraná Campaña fue una linda experiencia”.

Dejaste una huella en nuestra Liga

“Dentro del fútbol la figura femenina siempre está a prueba. Todo el mundo te está probando, desde los dirigentes hasta los simpatizantes. Dirigir un partido de primera siempre tiene sus presiones y hoy sentí esa presión por ser la primera mujer en dirigir en Paraná Campaña”.

¿Cuáles son tus aspiraciones cómo árbitro?

“Tengo proyectos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo ya se me está cumpliendo que es afianzarme en Primera División en Santa Fe. En segundo lugar sería tener más partidos en torneos federales y tener alguna pasantía en AFA. Y por último sería llegar a un Juego Olímpico”.

Los consejos de los dirigentes

“Quiero agradecer al Presidente y al Consejo Directivo por apostar que venga una figura femenina para Primera División. Antes de empezar el partido estuve con el Presidente, Ruben Rezett. Me dijo que estaba muy agradecido con mi presencia, pero le dije que la agradecida era yo. También los integrantes del Consejo Directivo (Ruben Ceballos y Carlos Wagner) a la mañana me felicitaron y me transmitieron tranquilidad para que me pueda desempeñar con normalidad”.