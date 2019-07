Sofía Schell firmó su primer contrato como futbolista profesional con la UAI Urquiza, equipo donde milita hace ya varias temporadas en la Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino. La crespense es una de las deportistas que lleva la bandera de la lucha por los derechos de las mujeres en el fútbol.

Finalmente, luego de pelearla durante muchos años de buenas y no tan buenas, llegó la mejor noticia de su carrera. El viernes 5 de julio de 2019 será un día que no olvidará jamás, ya que le puso el gancho a un contrato que significa mucho más que ser reconocida económicamente. Significa un logro personal y familiar muy importante para Sofi. Y también significa mucho para el deporte de Crespo.

“Mi primer contrato como jugadora profesional, un día que jamás me voy a olvidar. Un día que soñé con todas mis fuerzas desde mis 5 años. Felicidad, emoción, esperanza, nerviosismo y muchos recuerdos de mi niñez. Momentos donde tuve que luchar duro para poder lograrlo. Lo bueno de todo esto es la cantidad de personas que me apoyaron, que creyeron en mí y me acompañaron. Mi familia (pilar fundamental), amigos, clubes, profesores, directores técnicos (Fabián ‘Ruso’ Demuth). Gracias Dios. Las ‘nenas’ SI podemos jugar a la pelota, confíen en nosotras”, escribió en sus redes sociales la crespense.