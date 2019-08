El 17 de agosto, fecha que se considera feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, este 2019 cae sábado y no se trasladará al lunes 19. Sin embargo, el Gobierno estableció que el lunes será día no laborable con fines turísticos. De este modo entonces, quedará a consideración de cada empleador del sector privado si se trabaja de manera regular o no.

Ahora, los empleados de la administración pública nacional, provincial y municipal, como aquellos empleados de bancos y seguros sí accederán al día libre. En años anteriores para casos similares se establecían los feriados puente, pero con el cambio de la legislación, se determinó “día no laborable con fines turísticos”, de modo que las empresas definen en cada caso cómo implementan la medida.

De acuerdo a la Ley de Contratos, aquellas personas que deban trabajar los días no laborables, no percibirán la remuneración adicional que se suele recibir en caso de ser feriado. Por lo tanto, la jornada deberá pagarse de manera normal y no el doble.

Más allá del 17, para el próximo fin de semana largo habrá que esperar al 12 de Octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural que también cae sábado, pero llega con un feriado puente que será el lunes 14.

Diferencia entre un feriado y un día no laborable

En la Ley de Contratos de Trabajo se estableció: “En los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que sobre el descanso dominical”, por lo que “en caso de ser trabajado se recompensará con un 100 por ciento más la remuneración habitual”. Por lo tanto, durante los días no laborables “el trabajo será optativo para el empleador”, salvo en la administración pública nacional, provincial y municipal. Quienes trabajan en estos sectores, así como en bancos y en seguros.

Qué se conmemora

Un 17 de Agosto de 1850 a los 71 años moría en Francia José de San Martín, conocido como “Gran Libertador” y uno de los próceres más importantes de toda Sudamérica. Fue un militar y político rioplatense cuyas campañas revolucionarias fueron decisivas para las independencias de Argentina, Chile y Perú. En 1848 se instaló en su definitiva residencia de Boulogne-sur-Mer -Francia-, donde falleció dos años más tarde.