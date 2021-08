Segui.- A fines de julio, el día 27, luego que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza declarando de interés público, sujeto a expropiación, once parcelas de tierra con una superficie de 19 manzanas, ubicadas en la zona noroeste de esta localidad del Departamento Paraná, sus once propietarios reaccionaron unánimemente, sobre todo por no haber sido puestos en conocimiento con anterioridad acerca de esta decisión pero también indignados por una decisión que afecta a personas que viven sobre la tierra elegida.

El gobierno de Gerardo Heberlein argumenta la necesidad de reservar tierras para familias de trabajadores. Los propietarios responden que en el lugar viven personas adultas en las viviendas de toda su vida, muy afligidas por la novedad de que podrían ser expulsados de sus casas. Señalan además que de allí saldrían 700 lotes, una desproporción para una localidad de 3.900 habitantes. La ordenanza se aprobó con el voto de 4 concejales justicialistas.

Entre otros considerandos de la norma aprobada por el Concejo Deliberante, se expresa que se necesitan esos 189.053 m2 de tierra –18,9 hectáreas– para un fin social. “Estos terrenos todos ubicados en la zona noroeste (por Avenida Presidente Perón) no son aptos para el desarrollo de ninguna actividad productiva por encontrarse dentro de la planta urbana, son terrenos baldíos y satisfacen ampliamente los requerimientos para urbanizar”, expresa la Ordenanza

“Declaramos nuestro total rechazo a este atropello a la propiedad privada y dejando claramente sentado que no estamos en desacuerdo en que cada ciudadano tenga la posibilidad de una vivienda digna, pero, teniendo en cuenta la amplia oferta de terrenos y parcelas lindantes con la planta urbana nos preguntamos por qué, inconsulta e intempestivamente, se pretende vulnerar nuestros derechos”, expresan los propietarios en una carta difundida hoy.

“Consideramos que tomando en cuenta, el total de la superficie que se declara de interés público, descontando el trazado de calles y espacio verdes, representan unos 700 lotes y nos surge un interrogante, ¿de donde van a venir las 700 familias a las que se quiere favorecer? También informamos que hay personas que están viviendo en algunos de esos predios, personas mayores que están sintiéndose afectadas en su salud a causa de esta decisión del Ejecutivo Municipal, ¿quién se hace cargo de las consecuencias y secuelas que esto pudiera tener?. En cada uno de estos terrenos existen ilusiones y sueños, ya sea el de pasar los últimos años de su vida en su casa, el de construir una casa propia, el de edificar algo para embellecer nuestro pueblo o simplemente la lógica idea de dejar a nuestros hijos algo de lo que tanto esfuerzo nos costó conseguir y que de repente, por una decisión de algunos, todas esas ilusiones y sueños se ven desmoronados. Consideramos que tratar de consolidar los ingresos en la vejez sin depender solo del Estado no está prohibido, por lo menos hasta la fecha”, señala, entre otros párrafos la nota que firman quince propietarios

Las parcelas pertenecen a numerosos propietarios: Jacob Jorge Javier; Cogno Sergio Gustavo; Bovier Julio Miguel; Sanero Humberto Fausto; Musso Delia María y otro; Musso Mónica y Claudia; Musso Flavio Gabriel; Voltolini Alberto; Bolzán Irene María; Sanero Cecilia Maricel; Sanero Pablo Sebastián; Sanero Ricardo Ponceano; Servicar SRL. Con fecha 30 de julio, en una nota que lleva 15 firmas de propietrarios, solicitaron una urgente reunión con el intendente Heberlein, que se confirmó para mañana jueves.

