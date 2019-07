Para cualquier persona que por diferentes situaciones de la vida debe irse de su ciudad, y por mucho tiempo no puede volver, siempre que tiene un día libre o que llegan las vacaciones, no duda en elegir la opción de regresar. Así sucede con Sebastián Prediger, jugador de Tigre, con quien se consagró Campeón de la Copa de la Superliga del Fútbol Argentino e institución que seguirá representando en el Nacional B y en la Copa Libertadores. Luego de culminar la competencia, el “Perro” volvió a Crespo para disfrutar sus vacaciones, hasta este 1º de julio, que vuelve a entrenar con el Matador. “Crespo es mi lugar de origen, donde tengo mis amigos y donde vuelvo siempre. Yo tengo un rato libre y me vengo para acá. Es el destino de las vacaciones, del día libre, de poder compartir otro deporte como me gusta a mí. Es donde me siento tranquilo y no me molestan. Me tratan bien, fuera del fútbol, porque no les interesa si juego o no. En conclusión, es el lugar donde más cómodo me siento”, comentó Sebastián que visitó la estructura de Paralelo 32.

-¿Qué generó el título con Tigre y volver a firmar contrato?

– Felicidad por poder conseguir el campeonato con un equipo que logra su primera estrella, y no hay más grato que poder quedar en la historia del club por poder ganar un torneo. El tema del descenso fue algo que golpeó muy duro, porque hicimos 37 puntos, clasificamos a copas internacionales, donde un día la jugábamos y al otro día no. Tuvimos que salir campeones ganándole a Boca, para poder despejar todas las dudas. Al margen de darle la primera estrella al club, logramos la clasificación a la Copa Libertadores. La mayoría de los jugadores nos quedamos porque se formó un gran grupo con excelentes personas.

-¿Qué lleva a que Tigre salga campeón?

– Después del descenso se generó algo extraño. Un equipo cuando pierde la categoría comienza a desarmarse rápido. En Tigre fue totalmente lo contrario, se generó un compromiso y nos propusimos llegar a la final. Terminamos jugando muy bien al fútbol y queríamos demostrar para qué estábamos.

-En cada nota, Néstor Gorosito remarcó tu juego y liderazgo. ¿Te sorprendió?

– Me sorprendió que Pipo hable tan bien de mí, porque no lo conozco hace mucho tiempo, solo estuvimos 17 partidos juntos. Habiendo muchos jugadores excelentes en Tigre, él eligió hablar de mí, y es algo que me llena. Cuando llegó me dijo que perdí mucho tiempo de mi carrera. Sé que tengo una personalidad que me ha jugado en contra muchas veces. Hoy creo que podría haber sido mejor profesional, no mejor jugador. Soy un agradecido al fútbol, porque me ha hecho feliz y me siento pleno para seguir jugando. Pero sí dejé pasar oportunidades, por tomar malas decisiones.

-¿Por qué creés que dejaste pasar esas oportunidades?

– Cada uno tiene una personalidad diferente, yo siempre destaco a Martín Zapata y Gabriel Heinze, que para mí son grandes profesionales que donde han ido se han destacado. Ni hablar de Gabriel, que lo sigue haciendo como entrenador, y eso demuestra que ya lo tiene en la sangre.

-¿Qué opinión tenés sobre la actualidad de la Selección Argentina?

– Es muy difícil opinar de la Selección Argentina porque tengo compañeros y colegas que están defendiendo esos colores. Además, sinceramente, no conozco al entrenador. Sí puedo decir que los Argentinos hemos generado y creemos que no nos puede ganar nadie y que somos los mejores. Tenemos que saber que las otras selecciones han crecido y mucho. Pensamos que teniendo a Messi somos los mejores, entonces en cada derrota se le cae a él. El mensaje que estamos bajando está mal y debería ser más humilde.

-¿Seguís la actualidad de la Liga de Paraná Campaña?

– Sí. Es complicado estar en los partidos pero siempre estoy al tanto de lo que pasa, no solamente en Unión, sino también en Sarmiento y Cultural. Si bien estoy identificado con Unión, cuando vengo Crespo juego al tenis y al frontón en Cultural, mi abuelo fue Presidente de Sarmiento. Tengo la suerte de tener amigos de todos los clubes, y si a las instituciones de nuestra ciudad le va bien, habla excelente de los deportistas que tenemos.