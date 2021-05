Se venden lotes en islas de dominio público, flojos de papeles

Victoria.- Se ofrecen en venta islas o lotes en zona de islas del ejido de Victoria, según publicó el La Capital de Rosario. Los lotes que salen a la venta tienen construcciones, otros se proponen para explotaciones comerciales, por ejemplo de paradores o cabañas con amarras.

Anuncios de venta de parcelas de la isla proliferan en páginas web del rubro inmobiliario que ofertan lotes -fundamentalmente en la zona del Paraná Viejo- a partir de 30 mil dólares, que dicen “escriturados”, “con escritura”, “de posesión inmediata contra escritura”. En algunos ya hay edificaciones y otros se proponen para explotaciones comerciales, por ejemplo de paradores o cabañas con amarras, en lo que evidencia la ocupación de un territorio perteneciente al sistema de humedales -área natural protegida y reserva de usos múltiples- y además pone al descubierto un mecanismo que la propia Municipalidad de Victoria impugna. “Las islas son del dominio público, (propiedad) del Estado provincial, y no pueden ser vendidas a particulares ni adquirirse por prescripción”, dijo Elías Eduardo Ruda, Asesor Letrado del municipio.

El abogado comentó que recibieron varias denuncias de compradores recientes que hasta acompañaban un boleto por miles de dólares para acreditar la operación. Pero quienes pagan por un terreno, no solo se exponen a dar un paso en falso o a ser víctimas de una estafa, sino sobre todo a no poder edificar, ya que el temperamento de Victoria ante las nuevas construcciones es dar aviso a la policía y radicar una denuncia penal por intento de usurpación, afirmó Ruda.

El quid de la cuestión es que lo verificable en todo caso es el uso o la posesión precaria de la tierra, no así el dominio. Así lo confirmó José Ellena, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, al sostener que “hay muchas irregularidades porque los títulos (de propiedad) no están consolidados”.

Isla tomada

Hace poco tiempo el gobierno de Entre Ríos denunció a un hombre que además de vender lotes fue sorprendido cuando intentaba hacer calles en la isla, comentó el abogado Ruda. El proceso de ocupación del territorio, que viene ocurriendo hace años pero en los últimos tiempos se muestra exacerbado, deriva en intentos de transferencia de los bienes a terceros, con ofertas vía internet o a través de carteles in situ, o de blanqueo ante la Municipalidad.

Superan la centena quienes ya construyeron sin título de propiedad y están comenzando a acercarse al municipio de Victoria porque aspiran a regularizar su situación, puesto que en rigor incumplen la normativa local. A éstos la Dirección de Obras Privadas les otorga un plazo de dos años para tramitar ante la provincia el permiso de uso, y de hecho los acompañan en la gestión, “siempre que se trate de situaciones antiguas, que pretendemos regularizar”, continuó Ruda, en declaraciones al medio rosarino.

Dictámenes

La Asesoría Letrada ha emitido varios dictámenes en el marco de este tipo de presentaciones, donde se reafirma que las islas del delta son de dominio público del Estado provincial según el artículo 235 (inciso d) del Código Civil y Comercial de la Nación. “Solo pueden desafectarse del dominio público mediante una ley provincial, ese es el marco jurídico”, amplió Ruda. “El suelo de la isla solo puede ‘tenerse’ u ‘ocuparse’ con un permiso administrativo o concesión administrativa del gobierno de Entre Ríos”. En ese sentido, la Municipalidad no visa planos de mensura, que es un requisito indispensable para escriturar, por eso recomendó a cualquier interesado en adquirir terrenos en esa geografía, realizar previamente todas las averiguaciones.

Inmobiliarias

En una línea similar se expresó José Ellena, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros). “La situación en la isla es que no hay mucho porcentaje de las propiedades que tenga títulos perfectos, es decir, los títulos no están consolidados porque las posesiones son precarias. Las personas obtienen el uso pero no el dominio pleno”, detalló, y admitió que esto propicia las irregularidades, por lo que recomendó “antes de cerrar un negocio verificar la documentación que se exhibe”.

El Corredor también describió un mecanismo histórico para obtener o reclamar los usos o posesiones de la tierra en las islas. “Lo que hacen muchos es establecerse, realizar algún acto posesorio como hacer una casa, pedir un servicio y que les liquiden los impuestos”, contó. Por último, alertó que las inmobiliarias de Rosario no pueden vender propiedades en ese territorio de Victoria porque es otra jurisdicción, así que para intermediar en cualquier operación deben trabajar en forma conjunta con una firma que esté inscripta en el Colegio de Corredores correspondiente.

Ordenamiento territorial

El territorio insular es muy valioso desde el punto de vista ecológico porque pertenece al sistema de humedales, sin embargo el año pasado sufrió graves daños a causa de la ola de incendios persistentes e incontrolables. En ese contexto crítico, el Concejo Deliberante creó el “Comité para el Ordenamiento Territorial de la Reserva de Usos Múltiples- Isla Victoria”.

