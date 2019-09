El evento que se desarrollará del 15 al 19 de octubre en Paraná, es organizado por el gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, y la presentación se realizó en el Howard Johnson Mayorazgo, donde se dieron detalles de la programación del Festival, así como de las propuestas turísticas que acompañarán la iniciativa.

En el lanzamiento estuvieron presentes, entre otros, la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard; la directora artística del Festival, la cineasta paranaense Celina Murga; el director de Relaciones Institucionales de la Gobernación, Sergio Reggi; y el subsecretario de Productos Turísticos, Sebastián Piloni.

En representación del sector privado participaron el secretario de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) Marcelo Barsuglia; el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Paraná, Osvaldo Cabrera; el presidente del Bureau de Turismo de Reuniones y Eventos de Paraná, Marcelo Rojas; y el presidente de Codesal y representante de la Cámara Entrerriana de Turismo, José Luis Rodríguez.

Tras dar la bienvenida, la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, señaló que “estamos en la cuenta regresiva para que comience nuestro segundo Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Es una propuesta cultural muy importante, pero también es una propuesta turística que busca posicionar a la capital de nuestra provincia como verdadero faro cultural”.

Destacó que este año el Festival “va a contar con la presencia de invitados internacionales que vendrán especialmente a nuestra provincia a presentar sus películas” y mencionó que en esta edición “tenemos concursos de cortometrajes, una competencia nacional con premios para aquellos realizadores de todo el país”.

Además, detalló que habrá un espacio en el FICER “para que todos los realizadores puedan interactuar con canales de televisión y puedan mostrar y vender sus productos, así como también estrenarse para el mercado”.

Asimismo, indicó que “se contará con el Punto de Encuentro que permitirá encontrarnos dentro del Festival, entre película y película, para disfrutar de la gastronomía, en este caso italiana. Este año el festival va a estar dedicado especialmente a Italia”, acotó. En ese sentido, agregó que “lo más lindo que tiene nuestro Festival es que además de ver películas, también vamos a charlar, a encontrarnos con otros, a generar vínculos, pero también a conocer el lugar. Cuando decimos vení a vivir la experiencia Festival, estamos hablando de disfrutar de buen cine, de películas que aún no han sido estrenadas, pero también disfrutar de la gastronomía, encontrarse con los sabores y con los paisajes de esta maravillosa ciudad”, enfatizó.

“Queremos que quien venga a Paraná, conozca más la capital de nuestra provincia y para ello hemos armado paquetes turísticos; hemos articulado con el sector privado para que haya beneficios para los acreditados al Festival”, subrayó.

Por otro lado, anticipó que el 2 de octubre “se hará la presentación del FICER en la Residencia de Italia, en Buenos Aires, con toda la programación completa y con la presencia de referentes del cine italiano muy importantes”.

Por último, destacó el trabajo que se lleva adelante desde la Secretaría con el sector privado; “ha habido un compromiso de nuestro gobernador Gustavo Bordet de que este Festival se lleve adelante y que sea una política de Estado”.

Paquetes turísticos

El subsecretario de Planeamiento Estratégico y Desarrollo Turístico de Entre Ríos, Sebastián Piloni, destacó la articulación del trabajo entre el gobierno provincial y el empresariado de toda la provincia al que le agradeció por “abrirse a estas oportunidades que en este caso tiene la ciudad de Paraná, de realizar un evento de semejante envergadura y así poner a prueba su propia capacidad turística en hotelería, gastronomía, atractivos y servicios”.

Luego brindó detalles de las diferentes actividades turísticas preparadas en el marco del FICER y las ofertas con descuentos y facilidades disponibles en hotelería y gastronomía. “Nos acercamos a las diferentes asociaciones de hoteleros, gastronómicos para poner a disposición paquetes turísticos que incluyan alojamiento con desayuno, la acreditación para todas las actividades del FICER, un city tour por la ciudad de Paraná y un paseo por el río. La idea es que en los tiempos libres, sin actividad del Festival, puedan aprovechar a conocer la ciudad y el río Paraná”, expresó.

Trabajo público – privado

A su turno, el secretario de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, Marcelo Barsuglia, felicitó al gobierno provincial y al gobernador Gustavo Bordet “por apoyar esta política cultural relacionada al cine”.

“Le comentaba a Carolina Gaillard que hace unos días, por un tema de la Federación, me tocó estar en la Embajada de Italia con el representante económico del gobierno de ese país y cuando me iba me regaló un libro relacionado al cine con la gastronomía, más de 100 películas italianas vinculadas a la gastronomía. Ellos toman el reunir a la familia como un evento gastronómico y lo llevan a un libro y nosotros vemos siguiendo esa misma línea que es muy importante vincular todas las actividades de gestión cultural pública, como el cine por ejemplo, en este caso, con la gastronomía”.

Por su parte, el presidente de Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Osvaldo Cabrera, resaltó el interés por renovar una vez más el compromiso de trabajar con el sector público. “Esta es la forma de pasar estas coyunturas sociales que estamos viviendo, fomentando el trabajo. Desde nuestra actividades seguimos sumando a la iniciativa”.

Oferta cultural

Al hacer uso de la palabra, la directora Artística del festival, Celina Murga, dijo que el hecho de que “este Festival y una política cultural audiovisual exista es una base que está bueno valorar y cuidar”, al tiempo que indicó: “Brindo por eso y porque siga habiendo más FICER. Larga vida para el FICER”.

Por otro lado, se refirió a “la oferta cultural que estamos planeando desde el Festival”, y, en ese sentido, dijo que el FICER “va a traer algunas películas internacionales en carácter de pre estreno o sea que será una gran oportunidad para el público paranaense y para quienes vengan a visitar la ciudad en esos días. Podrán ver películas inéditas que todavía no pasaron por Buenos Aires”.

Luego sostuvo Murga: “También vamos a tener una sección competitiva nacional que es una selección que hemos hecho de más de 120 películas que se presentaron. Elegimos nueve con un carácter claramente federal y también con un enfoque de género porque el Festival se propone sostener y defender el lugar de las trabajadoras mujeres dentro de la industria del cine, que son un montón, pero que quizás no están siendo visibilizadas. Entonces eso también va a tener representatividad en el Festival”.

“Además tendremos una sección de cine entrerriano que nace desde la idea de valorar a nuestro cine entrerriano que existe desde hace muchos años; y trabajar para que se siga desarrollando ese talento de estos trabajadores y trabajadoras que están acá”.