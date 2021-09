Crespo.- En julio de 2020 informábamos en las páginas de Paralelo 32 que se avanzaba en la construcción de las últimas 12 viviendas de un total de 76, de las cuales 64 se fueron entregando paulatinamente entre 2018 y el 2019, correspondientes al Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Habitat de Pueblos Originarios y Rurales, iniciado en 2015.

Estas casas se ejecutan a través del Consorcio de Gestión para la Construcción de Viviendas de los Trabajadores del Departamento Paraná; y se ubican al final de calle Florentina Gómez Miranda y Los Wichis. Seis de ellas se encuentran terminadas, mientras se continúa trabajando en otras seis, a las cuales le han quedado pendiente las terminaciones.

En julio del 2020 consultado por este medio, el intendente Schneider comentaba que “El año pasado (por el 2019) pudimos resolver certificaciones y aprobaciones para gestionar el último desembolso para el consorcio que llegó en enero”; y además dijo que “se puso en marcha la parte administrativa y se decidió avanzar en la construcción de las últimas 12 viviendas de Crespo y luego continuar con las de Paraná, que vienen un poco más atrasadas”.

El reclamo de adjudicatarios

“El reclamo es que nos entreguen nuestra casa; y siempre que vamos a hablar nos dan vuelta la cara. Se escapan por la otra puerta. No quieren atendernos. Y lo último que se había hablado era que supuestamente se iban a entregar todas las casas, y que ellos asignarían a algunas familias con necesidad las últimas casas que se entregarían”, indicaron los vecinos reunidos frente a una de las viviendas que fue ocupada en las últimas 24 horas.

“Ahora nos encontramos que entregaron la primer casa, y está asignada la segunda vivienda”, indicó Ariel, quien decidiera encadenarse al pilar de luz en reclamo a la pasividad de las autoridades municipales ante la necesidad que han planteado quienes desde el 2015 figuran en el listado de adjudicatarios del plan de viviendas.

Estas viviendas están asignadas “desde el primero de junio del 2015, nos citaron a los 51 adjudicatarios, entregaron las primeras quince, de las cuales cinco lo hicieron a dedo, y sortearon diez. En el segundo sorteo entregaron cuatro a dedo, y veinte sortearon. Resulta que ahora, fuimos en agosto de este año entre cuatro adjudicatarios a hablar con el intendente, quien no se encontraba, por lo que nos recibió Miguel Bernz, nos pasó con los integrantes de la comisión de viviendas que en ese momento estaban reunidos”, indicó Estela, una de las adjudicatarias que se sumó al reclamo; agregando que en ese momento, “quienes nos atendieron nos dijeron que desconocían el avance de obra, y que no se tenía en consideración entregarlas. Eso fue hace más de un mes; y hoy mientras realizaba una dirigencia, me entero que habían entregado dos de las viviendas, y es ahí que me comunico con el grupo de vecinos y es que tomamos esta decisión al no saber que más hacer para que nos atiendan o den una respuesta concreta”, indicó una de las damnificadas.

Ante el rumor

Otra de las adjudicatarias presentes en el lugar, comentó a Paralelo 32 que: “Como este rumor ya se venía escuchando -de que se entregarían dos viviendas-, fui al municipio para hablar con alguna de las asistentes sociales sobre el tema, pero no me atendieron. Solo me atendió la recepcionista y me preguntó el motivo de mi solicitud, ahí le expliqué que ‘era por las 51 viviendas y que había un rumor de que se entregaban dos casas, y quería saber si era cierto’. Ella fue a plantearle a la asistente social mi consulta, y la respuesta que recibí fue ‘que de ahí no se sabía nada, que me quedara tranquila porque no era verdad ese rumor’”.

La propiedad que fue ocupada, se encuentra conectada provisoriamente al servicio eléctrico por medio del tendido de un cable que toma energía de la obra. Cabe agregar que, mientras nuestro cronista se encontraba en el lugar, uno de los ocupantes de la vivienda se comunicó con una de las vecinas que se encontraba en el grupo de reclamantes.

A partir de ese momento, los solicitantes de respuestas por parte del municipio aclararon a este medio que quienes habían arribado a habitar la casa, era una familia que se encontraba en la lista. Aunque desconocían a quién se le había asignado la segunda vivienda.

Años de espera

“Somos diez familias las que estamos esperando la vivienda”, comentó otra vecina que se acercó para acompañar el reclamo, siendo que también se encuentra a la espera de que le entreguen su casa. “Gracias a Dios yo no alquilo, porque me prestan una casa; pero hay muchos de los que esperan recibir una de estas casas que si lo hacen. Son muchos años de espera; yo vengo hace catorce años luchando por llegar a una vivienda propia; y es como que nos ningunearan y no tuviéramos derecho a tener nuestra casa”, concluyó.

Presente concejales del PJ

Al enterarse de la situación y el reclamo de los vecinos, hasta el lugar llegaron los concejales del Partido Justicialista; Solana Piedrabuena y Humberto Giménez.

Sobre el tema Piedrabuena indicó que “Sabíamos que las casas estaban por terminarse y de la necesidad de vivienda que tiene Crespo. Son varias familias que esperan hace años y hoy nos encontramos con esta situación de una vivienda que fue entregada y a nadie se le informó. Vamos a averiguar quién es la persona que fue adjudicada y si verdaderamente lo necesita”.

Mientras que Giménez luego de comunicarse con la directora de Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri, les comunicó a los allí presente que “lo que ella me dice es que hay nueve familias que están adjudicadas desde origen, o sea de 2015, 2016. Que hubo familias que renunciaron, que después fueron readjudicadas en 2018, y que puntualmente estas dos familias; la unidad ejecutora que depende de la provincia, les dijo que ya estaban en condiciones de ser entregadas; por lo cual desde el municipio se eligió entre las familias que cuentan con mayor prioridad para recibir una vivienda”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...